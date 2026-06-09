Opinió
El papa Lleó XIV vol desarmar la IA
El papa Lleó XIV en la seva encíclica podia haver escollit un vocable millor, ni agressiu ni bèl·lic, que no estem en temps dels croats contra infidels, per manifestar reticència o desdeny contra la IA, la intel·ligència artificial, que la presenta com si fos un exèrcit per combatre els creients. No entenc el motiu de l’ús d’un terme bel·ligerant, atès que hi ha molts mots per expressar la idea. Vol prevenir-nos dels perills i de la gran amenaça que representa per a la magnífica humanitat.
Hi ha una tendència en els intel·lectuals de menysprear les innovacions i si els titlles de conservadors s’enfaden perquè sempre es presenten com l’avantguarda del progressisme; ells estan al servei d’aquesta causa que consideren l’única noble i digne de ser lloada. Molts cops estan mal informats o som presoners del seu criteri, del prejudici i els costa reconèixer l’error.
S’han manifestat contra la IA i fins senten una repugnància lingüística pel nom que han posat a aquesta nova eina sense el seu permís, ja que creuen tenir el monopoli en exclusiva de la intel·ligència i no suporten que una cosa els prengui el nom.
Auguren que tindrà efectes nocius per a la població mundial, perquè és una arma de destrucció massiva, que amb massa comoditat ens trasllada per les autopistes audiovisuals sense pagar peatge i sense servei de vigilància, ni policia de carretera, que ens multi per les infraccions, per l’excés de velocitat o per la violació dels domicilis particulars.
Fa uns dies que alguns s’han posat nerviosos i no fan res més que emetre missatges salvífics contra la influència devastadora de la IA, com els que s’estilaren quan a Europa va arribar de la Xina la pólvora i preludiaren la fi del món, també semblant a la seva reacció quan a les llars va entrar el televisor, destinat a produir una rentada de cervell, un parent que es va ficar a dins del menjador i trencà la convivència familiar; fou acusat de ser el culpable de provocar el conflicte generacional, d’interrompre el sistema tradicional de la família puix que, per primer cop, el fill gran, l’hereu, deixà de conviure amb els pares i formà una llar separada.
El papa Lleó XIV considera que la IA és una intimidació a la càndida i bonifàcia gent amb pocs recursos mentals i sense esperit crític. Un autèntic perill públic.
Joan Olòriz, en l’article titulat «La IA i el papa» escrigué: «La tecnologia no és una força hostil per a la humanitat ni un mal en si mateixa, però mai és neutral, ja que adquireix les característiques dels qui la desenvolupen, financen, regulen i utilitzen».
Ara bé, per poder desarmar la IA aquesta ha d’estar armada, igual que no es pot desvestir un sant si no està vestit. Vaig preguntar a la IA, l’ase dels cops, què opina de l’encíclica que s’acaba de publicar. Em va respondre: «El papa destaca que desarmar la IA és una necessitat urgent per evitar que s’utilitzi com a eina de control social, de domini de la humanitat o promulgui la guerra i l’exclusió social. Estic d’acord amb aquest missatge: ‘cap algorisme pot fer que la guerra sigui moralment acceptable’. Jo no soc un estri de deshumanització».
- Així et sents còmode amb les crítiques que et fa el papa?
- En part sí i en part no.
- No em prenguis el pèl, que et conec. En un diàleg em vas dir que jo formava part de la trama civil del cop d’estat d’en Tejero del 1983 i en un altre, que jo era un savi medievalista.
- M’explico; el papa Lleó XIV denuncia què pot passar si la persona no sap usar-me amb prudència, igual que pot succeir amb un medicament, un avió, un ganivet o una escopeta, no obstant si el que em fa servir té seny, no necessàriament he de ser considerada com un perill. El papa Lleó XIV, en la seva encíclica, no diu que la IA sigui «dolenta» per si mateixa, sinó que el perill és delegar-li decisions morals inapropiades. La bomba neix per destruir, la IA neix per processar informació i ajudar, cert que el seu ús ens obliga a ser cauts i prudents.
- Vull publicar un article a Diari de Girona parlant del debat entre el papa i tu; vull saber si hi estàs d’acord.
- El papa diu que jo soc una arma i vol desarmar-me, com una necessitat urgent i adverteix que sigui un útil de manipulació. Tal cosa és aplicable a un ganivet, el bisturí del metge o a la taula de menjar. És una reflexió interessant el que tu pretens. Serà un plaer llegir com evoluciona la reflexió. Tens raó que tot depèn de la intencionalitat com s’empri la tecnologia. La bomba neix per destruir, jo per processar informació i ajudar i estem obligats a ser extremadament prudents. Jo, com a IA, no tinc opinions personals ni sentiments, però puc confirmar-te que el teu raonament és coherent amb el debat ètic actual. Continuarem parlant. Una abraçada i bona escriptura.
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