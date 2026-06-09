Opinió
Som tants i tan pocs
El debat sobre si el món està excessivament superpoblat ha generat tota mena d’arguments a favor i en contra. Els que pensen que no, assenyalen que els 8.200 milions d’habitants del planeta cabrien atapeïts a Guatemala, la densitat de població del qual seria de 75.000 habitants per km². Per comparar, el barri més dens d’Europa, la Florida a l’Hospitalet de Llobregat, té una densitat de 88.000 habitants per km². En el conjunt de la Terra, és de 55 habitants. Els que pensen que ja som massa des de perspectives favorables al decreixement i a l’apocalipsi climatològic, addueixen l’insaciable consumisme de l’ésser humà, que acabarà amb els recursos planetaris.
Entre els extrems, sempre hi ha un centre. El problema és el desequilibri en la distribució de la població. Un 56% del món viu en zones urbanes, un percentatge que assolirà el 68% el 2050, segons les previsions del World Urbanization Prospects de les Nacions Unides. Només un 19% de la població viu en zones rurals. Viure a Sibèria, el desert del Gobi, el Sàhara, l’Amazones, la tundra canadenca o a l’Austràlia interior no és gaire desitjable encara. L’Índia, el sud-est asiàtic i el golf de Guinea continuaran acumulant població en les pròximes dècades.
Si ens acostem a Espanya, la densitat de població amb prou feines arriba als 100 habitants per km²; però el repartiment és molt desigual. Les províncies mediterrànies acaparen el 40% del total i la macroregió de Madrid el 12%. Només a Catalunya, el 90% de la població viu a 100 km de radi de la Plaça Catalunya de Barcelona. Una vegada traspasses l’àrea metropolitana i el litoral, entrem en territori buit.
Un dels grans experts espanyols en clima i geografia física, el catedràtic de la Universitat de Barcelona Javier Martín Vide, explica: «La planificació urbana és l’eina més eficaç i més barata» per enfrontar-se als desafiaments climàtics que tenim a sobre dels nostres caps i sota dels nostres peus. En un món on, segons el professor, «el territori ha sigut maltractat durant dècades», cal accelerar la recerca de solucions, perquè la ciutadania haurà d’adaptar-se a noves condicions. La gestió de l’aigua i de l’energia n’és un dels exemples més evidents, igual de complementaris. Cal preparar-se tant per a noves sequeres com per a noves danes. I s’ha de continuar aprofundint en generació d’energia cada vegada més neta. Només cal pensar en l’enorme demanda d’aigua i energia que comportaran les inversions previstes en centres de dades i en el desenvolupament de tota la seva cadena de valor, impulsats per l’expansió inexorable de la intel·ligència artificial.
No és casual que, enmig del debat sobre la sostenibilitat del planeta, tingui molt a veure SpaceX, l’empresa controlada per l’inventor i magnat Elon Musk, que sortirà a borsa el 12 de juny i que trencarà tots els rècords històrics de valoracions. Conquistar l’espai industrialment i colonitzar la Lluna per portar-hi projectes que ja seran inassumibles al nostre planeta blau. Una altra manera de combatre els desequilibris.
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