Opinió
El turisme també ha de moure Girona
Girona és una ciutat que atrau. Ho fa pel seu patrimoni, pel seu comerç, pel seu entorn, per la seva escala humana i per una manera de viure que moltes persones valoren. Aquesta capacitat d’atracció forma part de la força de la ciutat i també del seu present.
Però una ciutat atractiva no es pot limitar a rebre. Ha de saber ordenar, gestionar i fer que allò que genera activitat reverteixi en la vida quotidiana de la gent. El debat de fons no és només quants visitants arriben, sinó què en fem, com ho integrem i com aconseguim que aquest moviment serveixi també per millorar Girona.
La nova taxa turística obre una oportunitat important. Si la ciutat recapta més gràcies a l’activitat turística, aquests recursos no poden quedar diluïts en la gestió ordinària ni perdre’s en actuacions disperses. Han de tenir un retorn visible, concret i útil per a la ciutadania.
I poques polítiques tenen un impacte tan transversal com la mobilitat. Moure’s millor vol dir viure millor. Vol dir connectar barris, facilitar l’accés al centre, reduir la dependència del cotxe, millorar la qualitat de l’aire, afavorir el comerç local i fer més amable el dia a dia.
Per això, una part central dels nous recursos derivats de la taxa turística hauria de destinar-se a reforçar el transport públic. Més busos, millor servei, més freqüència i una aposta progressiva per avançar cap a un transport públic gratuït. No com un gest simbòlic, sinó com una decisió de ciutat.
No es tracta només de moure millor els visitants. Es tracta, sobretot, de moure millor Girona. Una ciutat on el bus funciona millor és una ciutat més accessible per a la gent gran, més pràctica per als joves, més fàcil per a les famílies i més equilibrada per als barris.
El turisme pot generar recursos. Però només la política decideix si aquests recursos es converteixen en millores reals o si simplement s’incorporen al pressupost sense que ningú en noti el retorn. Aquí és on es veu si una ciutat té projecte: en la capacitat de transformar una nova recaptació en una millora concreta per a tothom.
Girona ha de ser una ciutat oberta, sí, però també una ciutat que es cuida. I cuidar-la vol dir fer que allò que la ciutat genera torni a la ciutat. Menys cotxes, més busos, més barris connectats i més vida quotidiana.
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