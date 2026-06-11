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Opinió

Juan José Millás

Juan José Millás

Un acte litúrgic

Trump té ara el caprici d’imprimir un bitllet de 250 dòlars amb la seva cara. Un caprici barat, comparat amb els seus costums, i que, en principi, tampoc no mata ningú: una altra excentricitat, si pensem com gaudeix bombardejant. La xifra commemora el 250è aniversari de la independència, però tant se val: el que importa és el rostre, no l’excusa. I el rostre, en un bitllet, compleix la mateixa funció que el sant en una estampeta. Tots dos viatgen de mà en mà, es guarden arran del cor, es perden, es troben, es dobleguen per la meitat. Tots dos representen una fe. Els nord-americans porten morts a la cartera: Franklin, Lincoln, Washington. Els pares fundadors els acompanyen a comprar el pa, paguen el taxi, esperen al calaix de la tauleta de nit. Són relíquies que circulen, sants laics tocats per milions de dits que mai no resen, però sempre compten. Els diners no exigeixen fe; exigeixen obediència, que és més eficaç. No cal creure en el dòlar, n’hi ha prou que el dòlar cregui en tu.

El que és singular de Trump és que vulgui entrar en aquest santoral sense haver-se mort. Canonitzar-se en vida. Els altres presidents que figuren als bitllets fa un segle i mig o més que són a la tomba; han passat pel purgatori dels historiadors, han estat jutjats, revisats, reinterpretats. Trump se salta el tràmit. Per què esperar la posteritat si te la pots fabricar?

També hi ha alguna cosa religiosa en la xifra. 250 dòlars no serveixen per a res pràctic: no encaixen a les màquines expenedores, compliquen el canvi, desconcerten el caixer. És un bitllet inútil, és a dir, sagrat. Les estampetes tampoc no serveixen per a res material; el seu poder és simbòlic, consolador, identitari. L’economia, com la religió, funciona millor quan no hi penses gaire. Quan acceptes els seus símbols sense preguntar qui els va dissenyar ni per què. Trump, amb la seva efígie daurada, només porta aquesta lògica fins a la seva conclusió natural. Si el bitllet és una estampeta, per què no posar-hi l’únic sant que encara cobra comissió? Al final, cada vegada que algú lliuri un d’aquests bitllets estarà participant sense saber-ho en un acte litúrgic. Un petit ritual de submissió disfressat de comerç. I Trump, des del paper moneda, somriurà amb aquesta ganyota seva que mai no saps si és de venedor o de predicador. Potser perquè són el mateix.

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