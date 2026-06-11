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Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Girona

Carta d'un lector: "Per què les esglésies segueixen cada diumenge tan buides?"

L'autor creu que Lleó XIV "en sap un nas de fer el que fa, i ho comunica com ningú!"

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Imatge d'arxiu de l'interior de l'església de Sant Pere de Figueres.

Imatge d'arxiu de l'interior de l'església de Sant Pere de Figueres. / Ajuntament de Figueres

Esglésies buides!

Albert Altés Segura | Llançà

M’impressiona molt veure que més d’un milió de persones van a venerar a una persona com el papa. Una persona de carn i ossos, com tots nosaltres, però que ha aconseguit un estatus social únic. I a partir d’aquí, la imaginació de tot plegat vola com el vent. Tothom té dret de creure el que vulgui, només faltaria. Diuen que això només s’aconsegueix per una maquinària estructural molt calculada. Potser sí i ni m’importa. El resultat és que milions de persones, a peu o per televisió i ràdio, segueixen tot el que fa, farà i dirà, aquest personatge a Barcelona que, per cert, té molt ben assumit el seu rol de la vida. Vull dir que en sap un nas de fer el que fa, i ho comunica com ningú! Una vegada acceptat el seu èxit de convocatòria, em pregunto: per què les esglésies segueixen cada diumenge tan buides? Un misteri com la creença de l’existència d’un món tan imaginari com tot el que envolten els fets religiosos en general.

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