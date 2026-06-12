Opinió
La Creu que corona el somni de Gaudí
La benedicció del Papa a la Sagrada Família converteix la torre de Jesucrist en símbol universal de fe i bellesa. Un gest que molts llegeixen com la culminació espiritual del somni de Gaudí. El papa Lleó XIV ha beneït la gran Creu que corona la torre central de la Basílica de la Sagrada Família en la seva visita apostòlica a Barcelona. El gest, carregat de profund significat, transcendeix l’acte litúrgic i es converteix en una imatge de forta càrrega simbòlica per al món cristià contemporani.
Antoni Gaudí i Cornet (Reus, 1852 – Barcelona, 1926), arquitecte genial i home de profunda fe, va concebre el temple com una gran obra de lloança a Déu, una arquitectura pensada com a pregària i com a anunci viu de l’Evangeli. La seva declaració de venerable, el 14 d’abril de 2025, reconeix oficialment la dimensió espiritual d’una vida completament lliurada a la seva obra. Al peu de la Creu de la torre de Jesucrist, el Papa ha beneït el símbol que corona el temple. Molts hi veuen la culminació d’un camí iniciat fa més de cent quaranta anys, quan Gaudí va començar a transformar la pedra en teologia visible. La Creu esdevé així signe i síntesi del seu llegat espiritual. A la Sagrada Família, cada detall parla un llenguatge de fe: el medalló JMJ (Jesús, Maria i Josep) i el quadrat màgic de la façana de la Passió, amb el número 33, en són exemples emblemàtics d’una simbologia que uneix art, matemàtica i transcendència.
La presència del Sant Pare subratlla la dimensió religiosa del temple, sovint eclipsada per la seva grandesa arquitectònica. Milions de visitants hi admiren la bellesa, però aquest gest recorda amb claredat que es tracta, sobretot, d’un espai consagrat a Déu. La Sagrada Família no és únicament una obra mestra de l’arquitectura universal. És també el testimoni visible d’una fe que es fa cultura, art i esperança. Gaudí va entendre que la bellesa pot ser un camí cap a Déu i que els grans temples, més enllà de la seva funció litúrgica, tenen la missió de parlar al cor de les persones. Per això, més d’un segle després de l’inici de les obres, el seu missatge continua viu i interpel·la creients i no creients, convidant-los a aixecar la mirada cap a allò que transcendeix la vida quotidiana.
La imatge de Lleó XIV beneint la Creu uneix simbòlicament Antoni Gaudí i el successor de Pere en un mateix horitzó espiritual: situar Jesucrist al centre de la història i de la vida humana. Potser ningú no ho va expressar amb més força que el mateix Gaudí quan afirmava que la seva obra no tenia altre propietari que Déu.
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