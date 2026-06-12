Opinió
Fixa't com sona
Un temps després que el locutor Xavier Solà es jubilés de La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio ha tornat a la ràdio pública, en aquest cas a Catalunya Música, amb l’emissió diària de Fixa’t com sona, aquella refrescant proposta que ens havia alegrat les tardes d’estiu fa una colla d’anys.
En Solà treu el nas per la ràdio cap al tard, de vuit a dos quarts de deu, encoixinat entre l’esplèndid Gran Tour de la figuerenca Victòria Palma i una magnífica selecció de música sense paraules. Els que coneixem el medi sabem que la ràdio no té hores dolentes i, a aquella hora és altament recomanable tenir la tele castigada i fer el sopar amb tranquil·litat. Periodista com soc, cada cop escolto més Catalunya Música, convençut que, per estar al cas de com està el món no cal viure enganxat a programes informatius que, hores i més hores, espremen les dues o tres notícies del dia, donant voltes al mateix una vegada i una altra.
Conec en Solà deu fer una quarantena d’anys, de quan va anar a Ràdio Girona des de la ràdio municipal de la seva estimada ciutat de Sant Feliu de Guíxols, fitxat pel director Pepe Vilà per fer torns a l’FM de l’emissora abans no es convertís en un canal dels 40 Principals. En aquell moment jo estava a Radiocadena Girona. Els que som de l’ofici i hem acabat fent ràdio de contingut parlat hem enyorat molts de cops aquells llargs torns en els que presentàvem música, agafàvem alguna trucada dels oients, donàvem pas a les falques publicitàries i connectàvem cada hora amb el butlletí de notícies de la cadena. Ràdio en estat pur. La grandesa de la ràdio pot ser la simplicitat.
Quan va passar a fer els caps de setmana de Catalunya Ràdio, en Xavier va acabar guanyant un Premi Ondas, i és que aquest locutor té una qualitat impagable en qualsevol comunicador: pot agradar més o menys, però no s’assembla a ningú, com el gran Arribas Castro (el único pollo que habla por la radio). Més tard va fer-se càrrec de La nit dels ignorants amb la seva locució carregada d’un surrealisme tendre i amable carregat d’adjectius.
Fixa’t com sona és una delícia en què una obra de música clàssica pot anar seguida d’una sardana, una cançó o una peça de músiques del món. L’eclecticisme ben entès amanit amb participació dels oients. Una audició altament recomanable que ens predisposa a encarar bé la nit sense l’atabalament de l’espectacle informatiu. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
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