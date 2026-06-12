Opinió
L'estratègia de Ryanair
L’aeroport de Girona és un dels damnificats per la guerra que mantenen Ryanair i Aena per les taxes aeroportuàries. Les dades del maig són prou eloqüents: la terminal gironina va perdre un 12,2% de passatgers respecte l’any passat i encadena dos mesos consecutius a la baixa. La davallada no es pot deslligar del paper de Ryanair, que continua sent la companyia determinant a Vilobí d’Onyar i que el maig va transportar un 15,3% menys de passatgers que el 2025. Quan Ryanair retalla, Girona ho nota immediatament.
El poder de negociació de Ryanair és enorme. Mou milions de passatgers, condiciona la viabilitat de molts aeroports secundaris i sap que, en determinats territoris, la seva presència és clau per al turisme i l’activitat econòmica. I, veient els seus resultats econòmics, no sembla que la companyia hagi de canviar gaire la seva estratègia. Ryanair acaba de registrar el benefici més alt de la seva història: 2.260 milions d’euros. Difícilment una empresa amb aquests números se sentirà obligada a rectificar.
L’aeroport de Girona pot quedar atrapat en una dependència incòmoda. És una infraestructura estratègica per a les comarques gironines, però el seu volum d’activitat continua massa exposat a les decisions d’una sola companyia. Fa anys que el sector públic i privat intenten atreure noves aerolínies i, tot i que s’han fet passos endavant, són encara insuficients. Mentrestant, esperem que la batalla el gestor aeroportuari i Ryanair no vagi a més. Sinó, en sortirem escaldats.
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