Opinió
Trump s'ha transmutat en Biden
Els obstinats a criticar el president nord-americà per damunt de totes les coses no s’han adonat que Donald Trump s’ha transmutat en l’irrellevant Joe Biden. El fracàs a l’Iran ha significat l’autodestrucció del desllenguat imbatible, derrotat per la seva supèrbia en una degradació que l’emparella amb el trist ocàs del seu predecessor.
Caldrà demostrar-ho. Els tres titulars més destacats al New York Times de fa deu dies deien que «Els republicans comencen a desafiar els límits del poder de Trump exhibint la seva pròpia força», «El Congrés vota per frenar Trump en la guerra de l’Iran, en un rebuig bipartidista» i «Aquests són els republicans que han trencat amb Trump en la guerra de l’Iran». És difícil ser més explícit. Si se substitueix Biden per Trump i demòcrates per republicans, es dibuixarà el calvari que va patir el penúltim president al llarg del 2024.
L’eternització de la guerra de l’Iran s’ha comparat amb preocupació des de Washington, amb la perspectiva d’un nou Vietnam encallat. Tanmateix, el ridícul en què incorre Trump a afanyar-se en unes negociacions entreguistes que havia censurat a Obama recorda la vergonyosa evacuació de Kabul, durant el mandat de Biden. De fet, el penúltim president també va ser acusat d’escenificar una segona fugida de Saigon.
Trump continua colpejant amb força, com acaben de comprovar els hotelers espanyols a Cuba, però Ian Bremmer és un dels pocs experts que han advertit que el president nord-americà «té una mandíbula de vidre, no encaixa els cops del rival». Països asiàtics com l’Afganistan o l’Iran s’han especialitzat a demostrar la fragilitat dels imperis occidentals que aspiren a sotmetre’ls. I qui ho havia de dir: la tàctica per anul·lar Trump consistia a tornar-li cada afronta amb puntualitat.
De sobte, ja no es parla de la prolongació del trumpisme més enllà del 2028; no hi haurà un imperi de mil anys. I en aquesta desaparició del mite de la presidència vitalícia reapareixen les similituds amb Biden, a qui es va arrabassar en el tram final la possibilitat d’accedir a un segon mandat. El llibre de més èxit sobre l’ocàs de l’últim demòcrata es titula Pecat original: El declivi del president Biden, el seu encobriment i la seva desastrosa decisió de presentar-se de nou. No caldran gairebé correccions per enfocar el segon mandat de Trump.
A partir de l’atemptat del 13 de juliol del 2024 que li va llepar l’orella, Trump es va convertir en el protagonista absolut de l’actualitat planetària, amb una energia inversemblant en una persona que es troba a tocar dels vuitanta anys i que acabarà el mandat com el líder més provecte dels Estats Units. Durant gairebé dos anys des del tret que li va servir de trampolí, el president dels EUA ha estat el nostre pa informatiu de cada dia. Ha monopolitzat l’espectacle, sovint amb dues sessions diàries.
Els dots histriònics de Trump són tan innegables com la seva autodefinició de «Hemingway de Twitter». Aquesta exhibició va caducar quan es va prolongar la guerra de l’Iran sense que les protestes s’estenguessin pels carrers de Teheran, tal com Netanyahu havia promès al president nord-americà a la «situation room» de la Casa Blanca. Ara mateix, el retorn de la dinastia Pahlavi sona a paròdia de Borat, tot i que també figurava al menú que va comprar la Casa Blanca.
Equiparar el Trump actual amb Biden comporta la denúncia que no s’ha avaluat en profunditat el dany que el penúltim president va causar al seu país i, per tant, a la resta del planeta. Per més que Jill Biden hagi sortit en auxili del seu dèbil marit amb les seves memòries, Una panoràmica des de l’Ala Est, la caiguda de l’imperi americà no exclourà un mandat demòcrata desorientat i vacil·lant.
L’acceleració dels temps convida a valorar l’herència del trumpisme abans del seu llicenciament oficial. El moviment passarà a la història com el temps de la paraula torrencial i desacomplexada, però també alliberada de qualsevol significació permanent. Posem per cas: Elon Musk anomena «pederasta» Trump per les seves connexions amb Epstein. No fa la màxima acusació en privat, sinó a X. La ruptura inevitable se salda amb el president acusat d’infàmia reconeixent que l’hipermagnat «és un gran paio, que l’encerta el 95 % de les vegades». A continuació, l’home més ric del món serà convidat al sopar oficial a la Casa Blanca amb l’hereu saudita, i viatjarà amb l’avió presidencial a Pequín. En l’era del greuge permanent, cap imputació queda adherida al seu destinatari ni al seu autor, però la liberalització de l’idioma avança imparable.
A l’Iran es lliura la guerra de Schrödinger: no se sap si està apagada o continua vigent. L’estancament va portar el president nord-americà a declarar la setmana passada que «no m’importa gens ni mica si les negociacions de pau s’han acabat, això s’està tornant molt avorrit». És un excel·lent autodiagnòstic: el planeta s’està cansant de Trump. I aquest sentiment es contagiarà als qui han catapultat la seva popularitat per oposició al monstre, vegi’s Bad Bunny.
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