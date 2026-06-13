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Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Girona

Carta d'una lectora: "Fa mesos que vivim en un bucle insostenible d'ocupacions conflictives"

L'autora assegura que el que "hauria de ser un espai verd i familiar s'ha convertit en un focus de delinqüència"

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Un vehicle cremat, al carrer de la Universitat de Cervera de Girona.

Un vehicle cremat, al carrer de la Universitat de Cervera de Girona. / DdG

Inseguretat i degradació a Pla de Palau i Sant Pau

Rosa González Jiménez | Girona

Els veïns dels barris de Pla de Palau i Sant Pau de Girona estem al límit de la nostra paciència i ens sentim profundament desacollits. El motiu de la nostra denúncia és la greu situació d’inseguretat, degradació i abandonament que patim diàriament a la zona del Parc del Migdia i els seus voltants.

El que hauria de ser un espai verd i familiar s’ha convertit en un focus de delinqüència, on el tràfic de drogues és constant. Aquesta degradació és especialment alarmant al carrer de la Universitat de Cervera, on fa mesos que vivim en un bucle insostenible d’ocupacions conflictives en què es desallotja un habitatge i, al cap de pocs dies, hi entren uns nous ocupes. La sensació d’impunitat és total: fa poc hi van incendiar un cotxe en ple carrer i van haver de passar setmanes de queixes fins que, finalment, el van retirar.

Per si no n’hi hagués prou, el descampat que va quedar després de l’enderrocament d’uns pàrquings (on hi ha previst construir) també ha estat ocupat. La perillositat de la situació és extrema; fa només dos dies, a la nit, hi van cremar un matalàs i, malgrat el risc evident d’incendi, continuen dormint-hi com si res.

Com a veïns, patim directament la degradació de l’espai públic, però el que més ens preocupa és la seguretat dels nostres fills i adolescents. No podem permetre que el nostre barri es converteixi en una zona de risc on faci por passejar.

Volem solucions ja. No ens valen les bones paraules; cal presència policial permanent, un pla de xoc contra el tràfic i les ocupacions, i accions immediates de neteja i control. Reclamem el nostre dret a viure tranquils i segurs a casa nostra.

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