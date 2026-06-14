Opinió
El Papa a l’era de la nova cobdícia
L’any 1842 el jove prussià Friedrich Engels va ser enviat pel seu pare a la fàbrica de Manchester de la que era copropietari. Del coneixement directe de la realitat social al bressol de la industrialització en va sorgir el llibre La condició de la classe obrera a Anglaterra (1845), que va interessar extraordinàriament Karl Marx, iniciant-se una col·laboració que tindria entre altres resultats la redacció del Manifest comunista. Probablement els sonen la primera i darrera frase del document: «Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunisme» i «proletaris de tots els països, uniu-vos!». Era la teorització revolucionària del malestar dels obrers industrials per les condicions de treball i per la seva posició en unes relacions de desigualtat manifesta. Marx creia que el potencial revolucionari dels proletaris estava afavorit pel fet que el sistema de fàbriques els concentrava en poc espai, formant una massa humana d’alta capacitat explosiva. El Manifest data del 1948, any de revolucions; l’encíclica Rerum Novarum, que va fixar la doctrina social de l’Església catòlica, va ser proclamada per Lleó XIII l’any 1891, és a dir, quaranta-tres anys després i vint-i-tres després de la Internacional Obrera. Molt va trigar el Vaticà a adonar-se que li calia fixar la mirada en les injustícies del capitalisme desbocat, i dels primers paràgrafs d’aquell document papal ja se’n dedueix el caràcter de rèplica al progrés de les idees socialistes d’arrel marxista i al seu programa col·lectivista. Avisa que davant la precarietat obrera, contrària a l’esperit dels Evangelis, l’Església no pot romandre indiferent, però la propietat privada és inqüestionable. Per això recomana a empresaris i governants complir el deure de vetllar pels assalariats: per justícia, per humanitat, i perquè si no se n’anirien amb els comunistes.
Hauria existit l’encíclica sense l’amenaça socialista? És lícit preguntar-s’ho. L’actual papa Lleó XIV va triar aquest nom per enllaçar amb Lleó XIII i la seva doctrina social, però no ha trigat tant a reaccionar davant els reptes de les «rerum novarum novarum», les noves coses noves del segle XXI, on la cobdícia dels tecnooligarques megamilionaris fa empal·lidir la dels industrials de l’Anglaterra d’Engels. No existeix (per ara) un equivalent del Manifest comunista per a l’acumulació capitalista de la propietat del coneixement, però el malestar creix de forma perceptible, i el Papa prova d’avançar-se a un esclat de les contradiccions, que diria Marx.
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