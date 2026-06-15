Opinió
Sònia Fajardo
Integració social i escola inclusiva
El nostre sistema educatiu es troba en ple procés de reformulació. Dècades de desinversió i la creixent complexitat i diversitat de les aules catalanes han portat a una situació insostenible, amb la gestió de la inclusió educativa i de les necessitats especials al centre del debat.
Compartim les preocupacions i inquietuds dels mestres i bona part de la diagnosi que el sector fa de l’actual situació: calen més recursos, i no només econòmics. Els docents, sobrecarregats, poc reconeguts i sovint desenvolupant responsabilitats que no els pertoquen, no poden abraçar tota la tipologia de tasques que cal fer a l’escola per atendre la diversitat, i que van molt més enllà de l’educació. És urgent, doncs, la incorporació de nous perfils professionals que complementin la titànica feina dels i les mestres, com professionals de l’educació social i de la integració social.
Avui en dia, els centres educatius no només s’encarreguen de desenvolupar competències, també acompanyen trajectòries vitals, prevenen desigualtats, reforcen vincles, detecten situacions de vulnerabilitat i proporcionen condicions per facilitar que tot l’alumnat pugui gaudir i participar de la vida educativa en condicions d’equitat. Sense anar més lluny, diverses notícies recents alertaven que la demarcació de Girona ha duplicat aquest curs el nombre d’aules de suport per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials.
En aquest context, les professions socials com l’integrador o integradora social adquireixen, doncs, un rol clau. Se situen en un espai de confiança i proximitat amb l’alumnat, les famílies, els equips docents i la comunitat. Les seves funcions són complementàries a l’acció educativa i van des de l’acompanyament socioeducatiu, el suport a l’autonomia, la mediació, la convivència, la inclusió i el treball diari de gestió de les situacions de vulnerabilitat que afronten els centres.
Precisament per abordar aquestes noves necessitats a les aules, el preacord aprovat recentment entre el Govern i els representants dels sindicats de l’educació ja preveia augmentar en els pròxims quatre cursos la contractació de 6.143 nous professionals, amb un reforç especialment rellevant dels perfils d’integració social, educació social, educació especial, logopèdia i treball social.
Un estudi recent del centre de formació de la Fundació Pere Tarrés assenyala la integració social com una de les professions de futur. De fet, és un dels perfils laborals en què més ha crescut la contractació: l’any passat es van formalitzar 1.548 contractacions de persones titulades en el cicle superior d’Integració Social a tot Catalunya, un 59% més que el curs anterior. D’aquestes, 174 van correspondre a la demarcació de Girona, xifra que representa un 11% del total de contractes. Un percentatge superior al pes demogràfic que la demarcació té dins del conjunt català, fet que posa de manifest que és una professió amb demanda real també al territori.
Tot i aquesta alta inserció, és una professió que encara no té un reconeixement professional prou consolidat: l’estudi detecta també dificultats vinculades a la temporalitat dels contractes, a l’alta rotació, a l’elevat percentatge de jornades parcials i al fet que els professionals que s’hi dediquen no gaudeixen sovint de categories professionals ben ajustades a la titulació.
Així que, davant la bona notícia de la incorporació als centres educatius de nous professionals socials com els integradors i integradores socials, el repte que tenim ara com a societat és, per una banda, formar adequadament els professionals socials que han de garantir aquesta escola inclusiva –amb formacions flexibles, en línia quan sigui necessari i adaptades a les necessitats actuals– però alhora garantir que el sistema els reconegui, els incorpori de manera estable i els situï allà on poden generar un major impacte.
Si volem convertir l’educació en un veritable espai d’equitat, la integradora social acompanyarà en el procés de reforçar la participació de l’alumnat, de prevenir l’abandonament escolar i de millorar la convivència a l’aula. En resum, serà un professional de proximitat que facilitarà una escola, i per extensió una societat, més inclusiva.
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