Opinió
Les joies revaloritzen Zapatero
El Govern i el PSOE en ple defensaven Zapatero amb la intensitat que mereix un home humil, hipotecat, d’ingressos mesurats que consigna religiosament a l’IRPF. Segons el seu portaveu, l’expresident socialista havia sotmès a taxació les joies, també modestes, que guardava en una caixa forta per respecte al patrimoni familiar. Es movien entre trenta i cinquanta mil euros, la mitjana de la burgesia acomodada. Tot això era abans que Washington, l’FBI i la CIA es conjuressin per valorar el tresor en més d’un milió llarg, disfressats de la prestigiosa casa Ansorena i de l’Institut Gemmològic Espanyol.
Aquesta innoble confabulació no desacredita Zapatero. Al contrari, el revaloritza en més d’un milió d’euros; els espanyols, fins i tot els socialistes, el miraran a partir d’ara amb més temor que respecte. Felipe González deixarà de mofar-se de les escasses habilitats del seu successor per al contraban que ara li imputa l’Audiència. A propòsit, amb un portaveu així, la condemna està garantida. A aquells que havien dipositat el tresor de la seva confiança en el mag ZP, els admirarà saber que transformava aquella fortuna en pedres precioses de valor, malauradament, calculable. En concret, el seu preu equival a l’enfonsament d’un partit centenari.
A la població li costarà deixar de creure en aquest Zapatero engrandit i enjoiat, però la democràcia exigeix esforços. Com enllaçar el ZP de l’amagatall de garsa amb el paladí de míting. Un optimista conclourà que no pot empitjorar la situació del partit de Pedro Sánchez, autor de la concessió de 53 milions a Plus Ultra des del Consell de Ministres. Tanmateix, és possible agreujar el calvari del PSOE, perquè qui s’atreveix avui a descartar que les grapejades peces de joieria tinguin un origen il·lícit. L’única certesa és que ningú creurà en el futur Zapatero ni el seu portaveu desllenguat. Per exemple, quan imparteixin la doctrina que Trump no té cap problema de més rang que entestar-se personalment en la destrucció de l’expresident. Per a què, si tan bé funciona l’autodestrucció del PSOE.
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