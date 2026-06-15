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Opinió

Juan José Millás

Juan José Millás

Simetries invisibles

Un dia surts de casa cinc minuts més tard del que és habitual i, de sobte, tot sembla desplaçat, com si un dijous, en despertar-te, els mobles haguessin canviat de lloc. El carrer ja no encaixa del tot amb el teu estat d’ànim, ni l’aire amb la teva respiració. Immanuel Kant sortia a passejar sempre a la mateixa hora pels carrers de Königsberg. Imaginin-se’l ajustant-se l’abric amb una precisió quirúrgica, tancant la porta de casa amb el mateix gest d’ahir i de demà, com si en aquell gest s’hi jugués alguna cosa més que la simple sortida a l’exterior. Es diu que els veïns i els comerciants de la zona on vivia posaven els rellotges en hora en veure’l passar.

La rutina, quan s’exerceix amb aquesta obstinació, constitueix una forma de resistència. Una manera d’oposar-se al desordre natural de les coses. La monotonia és una declaració de principis. Cada gest idèntic a l’anterior és una victòria mínima contra la tendència universal a la dispersió. N’hi ha prou amb un petit descuit perquè tot s’esquerdi. Imagino Kant sortint un minut més tard. Només un minut. No deu, no mitja hora: un minut amb prou feines perceptible. I, tanmateix, en aquell retard microscòpic, el món sencer es desajusta. El forner mira el rellotge i dubta. El fruiter també. El temps mateix, desconcertat, vacil·la un instant abans de continuar avançant. Hi ha en tot això alguna cosa inquietant: potser no era Kant qui s’ajustava al món, sinó el món qui s’ajustava a Kant. Potser el seu passeig no era un mer hàbit, sinó un eix al voltant del qual s’articulava la realitat. La gent que es creu lliure perquè arriba tard a una cita o perquè canvia de ruta sense cap motiu no fa sinó col·laborar, sense saber-ho, amb l’entropia.

Quan algun dia surto una mica més tard de casa per fer el meu passeig matinal, m’ataca la impressió d’estar contribuint a una catàstrofe silenciosa, a un desastre invisible. No cau cap edifici al meu pas, no es trenca el vidre de cap finestra, però alguna simetria invisible, alguna concordança secreta, es perden per sempre. I ja no hi ha manera de tornar a col·locar del tot bé aquell moble que algú, potser jo mateix, va deixar fora de lloc abans d’anar-se’n al llit.

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