Opinió
Carta d'una lectora: "Els usuaris no volem pagar per un servei indigne"
L'autora ironitza i afirma que "el Departament de Territori ha organitzat una nova loteria catalana, vigent des del 9 de maig: La ruleta del tren Tururut"
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No volem un servei indigne
Carme Roselló | Colera
El Departament de Territori ha organitzat una nova loteria catalana, vigent des del 9 de maig: La ruleta del tren Tururut. La mecànica del joc és molt senzilla: arribes a l’estació, compres un bitllet per agafar un tren concret i comença a girar la ruleta. Si la sort t’acompanya, podràs agafar-lo tal com tenies previst. Però si se’t gira en contra i les forces ocultes en fan una de les seves (Rodalies, Renfe, Adif, el Departament) i no ets l’afortunat, calça’t. Les probabilitats d’encert en l’última setmana han sigut del 0%. Evidentment, com en tots els jocs, la banca sempre guanya. Aquesta és la situació que cada dia patim els usuaris de la línia R11 de Rodalies (Barcelona-Portbou).
La diferència amb els jocs d’atzar és que la gran majoria de nosaltres utilitzem el transport públic per complir les nostres obligacions: feina, estudis, família, visites mèdiques... No per passar l’estona ni per perdre el nostre inestimable temps, paciència, salut i diners aturats en andanes, estacions i trens. En una cosa sí que estem d’acord amb la consellera: «Els ciutadans volen pagar per un servei digne». Però això, senyora consellera, és fer trampa. El servei encara no és digne: fiabilitat setmanal, 0%; fiabilitat mensual, 17%; incidències aquest mes, 107, i retards, 105. On és la dignitat del servei? I la dels ciutadans? Els usuaris no volem pagar per un servei indigne.
Aquesta carta ha estat publicada originalment a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial de Diari de Girona.
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