Opinió | Des de la Font del Bisbe
«L’Odissea» i el mite de l’Occident (2)
Com deia en l’article anterior la cultura grega clàssica ha estat reinventada durant els darrers segles per a fer-la passar per europea occidental i així refermar un passat que donés als nous imperis occidentals una legitimitat de cultura superior, davant l’orient vist pels seus ulls com a despòtic. Aquesta reconstrucció d’un passat occidental que justificava el present imperial, avui retorna, si és que mai va desaparèixer.
Ni tan sols l’element indoeuropeu fa que Grècia sigui de sobte «europea occidental». Les llengües indoeuropees s’estenien per Euràsia: Grècia, Anatòlia, Pèrsia, Índia. Ningú discuteix que Pèrsia o l’Índia vèdica fossin civilitzacions de l’Europa occidental a causa de l’ascendència o la llengua indoeuropea.
Després d’Alexandre, la civilització grega va continuar existint principalment al món de la Mediterrània oriental i del Pròxim Orient. Els regnes de parla grega governaven: Egipte, Síria, Mesopotàmia, Pèrsia i parts de l’Àsia central. Els colons grecs es van casar amb poblacions locals de tot el món hel·lenístic, especialment en ciutats com Alexandria, Antioquia i Selèucia. La cultura grega es va barrejar contínuament amb les tradicions egípcies, anatòlies, llevantines i perses.
Després va arribar el període romà. Però fins i tot sota Roma, el món grec va romandre centrat a la Mediterrània oriental. El mateix Imperi Romà finalment es va dividir en: una meitat occidental de parla llatina, i una meitat oriental de parla grega. Les regions més riques i urbanitzades de l’imperi es trobaven majoritàriament a l’est: Grècia, Anatòlia, Síria i Egipte. El grec va continuar sent la llengua dominant de la Mediterrània oriental durant segles sota el domini romà. El que ara anomenem Imperi Bizantí era simplement l’Imperi Romà d’Orient: majoritàriament de parla grega i centrat a Constantinoble durant més de mil anys, romanent culturalment i políticament lligat a Anatòlia, Armènia, Síria i el Llevant.
Després van venir segles sota el domini otomà, on la majoria dels grecs van romandre integrats dins del món de la Mediterrània oriental i balcànic-otomà en lloc d’un món europeu occidental. Va ser realment després de la independència grega de 1821 que les elits gregues modernes es van alinear cada cop més amb l’Europa occidental políticament i culturalment, en part com una manera de separar-se del passat otomà i integrar-se en el sistema d’estat-nació europeu emergent.
Encara avui és difícil defugir del relat de superioritat occidental i cultures enfrontades, a les aules i molt més a fora. L’Odissea no va sorgir d’occident. Aquesta categoria ni tan sols existia encara. Va sorgir del món mediterrani oriental de l’edat del bronze. I sí, és universal per les seves arrels, influència cultural i bellesa literària.
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