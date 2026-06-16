Opinió
Nen, tingues por
Ets petit, nen. T’ho explicaré ben clar: el Consell i el Parlament Europeu han aprovat la creació de hubs de retorn en països aliens a la Unió Europea (UE) per a immigrants a qui no es concedeixi l’asil i els països d’origen dels quals no vulguin acollir-los. No acabes d’entendre què significa això del hub? Jo t’ho explico. Segons la Fundéu, el significat que més s’ajusta a aquest context seria el de focus, «centre neuràlgic entorn del qual es concentra i es mou un determinat sector». Concentra, això mateix. Concentració és un bon terme per a aquest cas. Per tant, a falta de l’última ratificació, la UE permetrà la creació d’espais, llocs, camps?, de concentració per a immigrants fora de les seves fronteres. On? Ruanda, Uzbekistan, Etiòpia… A qui li importa?
Per tant, tranquil·litat. L’acord assegura que aquests espais, llocs, camps?, de concentració s’instal·laran en països «que respectin els drets humans, el dret internacional i el principi de no devolució». Saps el que significa això, nen? Jo t’ho tradueixo: que ens és igual el que passi en aquests centres. Que la UE pagarà perquè retinguin aquests pobres desgraciats igual que paga a Líbia per retenir-los. En aquest estat fallit, grups armats i milícies torturen, violen, esclavitzen, extorsionen i assassinen migrants sense retre comptes a ningú. Però que ningú discuteixi la superioritat moral de la UE! Som els paladins dels drets humans, saps? Ens ho prenem molt seriosament. I si alguna d’aquestes (pesades) associacions descobreix algun assumpte lleig en un dels nostres flamants espais, llocs, camps?, de concentració, obrirem una investigació, es faran informes, es crearan comissions, es reclamaran mesures contundents, s’exigiran respostes i… s’oblidarà.
Hi ha alguna cosa més. Les malalties que exigeixen un tractament mèdic o els llaços familiars ja no seran un impediment per a la deportació forçosa. No ploris, nen, ningú et separarà dels teus pares. Tinc una bona notícia per a tu: Per fi els menors estan convidats als espais, llocs, camps?, de concentració! Has sentit parlar dels centres de detenció de l’ICE als EUA? Són meravellosos. Ja estan documentats casos de maltractament, condicions insalubres, trasllats sobtats per despistar familiars i advocats i, el millor, suïcidis de detinguts! Quin engranatge tan perfecte.
Tens por, nen? Fas bé. Això és just el que volem. Que tu, els teus pares i tots els que són com tu es caguin de por. I alguna cosa més. Que la ciutadania europea senti la vostra por i pensi que encara li queda un motiu per sentir-se forta, poderosa, orgullosa. La veritat és que el nostre sistema se’n va a la merda –estic parlant amb massa claredat?– i els rics molt rics cada vegada més rics s’estan protegint. Per ara, n’hi haurà prou amb un curs accelerat en feixisme, amb el seu boc expiatori i les seves «prioritats nacionals». I després? El de sempre. Ben alliçonats en la deshumanització, l’odi i la violència, aquests ciutadans tan ufans es menjaran entre ells.
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