Opinió
Mossos: al·lèrgia a l’àrea urbana
«A Girona volem la seu regional dels Mossos i volem que no ens toquin la comissaria. Aquesta és la nostra proposta». Són paraules de Gemma Geis, vicealcaldessa en l’actual govern de Girona i candidata de Junts a les properes eleccions municipals, després que aquesta setmana s’hagi confirmat que la Generalitat construirà una nova seu regional dels Mossos d’Esquadra al carrer de Marie Curie. Això és just al costat de l’institut de Vilablareix, però dins del terme municipal de Salt. En un vídeo a xarxes, l’exalcaldessa i actual diputada de Junts, Marta Madrenas, va anar quatre pobles més enllà de Geis i va criticar la decisió perquè, al seu entendre, «ni tan sols s’ha intentat defensar que Girona mantingui els Mossos a Vista Alegre». A l’hora de la veritat, però, el problema per a Geis i Madrenas és exactament el mateix que passava amb la ubicació del nou hospital Trueta i que tants anys de maldecaps ha portat: que la comissaria regional serà a Salt i no a Girona.
El problema no és que Girona perdi Mossos controlant els carrers. Perquè la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vista Alegre no es tanca i continuarà acollint l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Girona. El que marxa a Salt, a menys d’un minut en cotxe del terme municipal de la capital, és la comissaria regional, amb serveis que donen cobertura a totes les comarques gironines. Una seu regional que, per a Geis, si havia de marxar de Vista Alegre, podria haver anat, per exemple, a Girona Est.
Aquí hi ha el problema de Junts. La seva al·lèrgia a l’àrea urbana. Al·lèrgia a entendre que Girona, Salt, Vilablareix, Quart, Fornells, Sant Gregori i Sarrià han d’anar agafats de la mà en moltes coses. Que els grans equipaments han de ser compartits i no exclusius de la capital. Que no calia batallar durant anys per intentar encabir el nou Trueta a Domeny i que ara no cal muntar una nova batalla de campanars perquè la nova comissaria regional dels Mossos estigui a Salt. I no a tocar de la plaça del Vi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Girona és l'única província de la Península que no apareix al mapa dels 34 corredors d'autobusos
- Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- Ruixen amb gas pebre una dona per robar-li el mòbil en una terrassa de Girona
- Cop milionari al negoci de la marihuana a la província de Girona: 28 detinguts i més de 30 immobles bloquejats
- El jove que va matar el logopeda del seu fill va irrompre a la consulta després d’escoltar els crits del nen
- El Girona FC és 'propietari' de Montilivi
- Un vídeo viral acusa la Policia Local de Blanes d'inacció: què va passar?