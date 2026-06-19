Opinió
Maravella
Potser algú pensarà que el títol d’aquesta columna conté una falta d’ortografia, però no. L’any 1951 el músic caldenc Lluís Ferrer va ajuntar la paraula "meravella" amb el nom del meu mineromedicinal poble de Caldes de Malavella, quan va crear l’orquestra que aquests dies celebra els seus primers tres quarts de segle d’activitat.
De seguida la Maravella va tenir una gran acceptació entre balladors i melòmans. Però el seu èxit va molt més enllà de la seva indubtable qualitat musical, perquè el mestre Lluís Ferrer era alguna cosa més que un bon músic. Va ser un avançat al seu temps en l’imprescindible món del màrqueting. No solament va aconseguir que la Maravella fos més, sinó que va posar al cap de la gent que la seva orquestra era més destacada que les altres. Això en una terra on tenim unes quantes formacions molt bones. A més del seu so, que recordava les big bands americanes, va tenir cura de la presentació, el grafisme i la presència en el món fonogràfic. Van afegir el mot "internacional" quan, als anys setanta, van fer una gira per la Unió Soviètica i van arribar a tocar sardanes a la plaça Roja de Moscou. Li van saber treure partit a aquella gira!
Entre els meus records d’adolescència hi ha la sempre esperada actuació a la Festa Major, amb aquells concerts en què es remarcava que calia silenci, si no volies que el mestre Ferrer et cridés l’atenció. Amb peces de música catalana en ple franquisme i aquells balls en què els vocalistes eren veritables estrelles, com Jack Carmelo, Jordi Garanger -l’envelat d’en Barris vibrava amb el seu Jalisco no te rajes- o el gran Fernando Mendoza, que en realitat es deia Aymerich, però es va posar Mendoza perquè feia sud-americà. I grans músics a qui vam aprendre a anomenar professors. També en aquella època la Maravella va patir aquella desgràcia que es repetia sovint en el món de la música, amb tràgics accidents de cotxe de matinada.
Aquest dissabte Caldes ret homenatge a la seva estimada orquestra, que segueix assajant al mateix local on va néixer i on, per cert, hi va haver el primer cinema estable del poble ja fa més de cent anys.
Però el pes d’una història tan llarga i exitosa seria insuficient si no fos pel bon so i el gran espectacle que ofereixen la vintena llarga de músics, veus solistes i tècnics actuals de l’Orquestra Internacional Maravella, una meravella de Caldes de Malavella. Per molts anys! Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
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