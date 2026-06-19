Opinió
Teletreballar no és cuidar
Resulta més paradoxal que la proposta d’estendre el teletreball un cop acabat el curs escolar arribi d’un Govern liderat pel mateix partit que governa a Madrid. Si realment es vol avançar en conciliació, corresponsabilitat i reorganització del temps de treball, no hauríem de parlar només d’una recomanació adreçada al sector privat. Hauria de ser una reforma legal impulsada allà on hi ha competències per canviar la normativa laboral. D’altra banda, si el Govern creu que aquest ha de ser el camí, per què fa pocs dies la direcció general de Funció Pública plantejava als sindicats la possibilitat de pagar un plus als funcionaris que renunciessin a teletreballar?
Patronals i sindicats recorden que qualsevol canvi d’aquest tipus ha de passar pel diàleg social perquè no tots els sectors, empreses ni llocs de treball tenen les mateixes possibilitats. També tenen raó els sindicats quan adverteixen que teletreballar no és cuidar: quan es treballa des de casa, es treballa. Convertir el teletreball en una solució màgica per cobrir la manca de serveis, permisos o activitats de lleure és una manera perillosa de carregar una vegada més sobre les famílies -i sovint sobre les dones- un problema que és col·lectiu.
La conciliació exigeix valentia política, però també rigor. Calen més recursos públics, més oferta d’activitats accessibles, permisos millor pensats, empreses més flexibles i una administració que prediqui amb l’exemple.
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