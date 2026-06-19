Opinió
Temps de plans
A deu mesos vista de la convocatòria de les eleccions municipals, sembla que les coses es comencen a moure al si de les sales de comandament dels ajuntaments. Als pobles petits, als mitjans, als nuclis rurals, a les vil·les costaneres, a les ciutats i a les capitals s’ha encetat la fal·lera previsora, les ànsies de fer propostes, d’avançar idees, de plantejar opcions engrescadores que serveixin almenys per estimular, potser no el desig, però sí una certa il·lusió col·lectiva. Projectes que dormien en un calaix oblidat el son dels justos, ressusciten d’entre els plecs d’un inicial rebuig i es presenten com la gran novetat que sortirà a la llum esperant el beneplàcit del col·lectiu a qui va destinat i, qui ho sap, l’esperança d’un vot segur el diumenge que toqui exercir aquest dret fonamental que tenim els que gaudim d’un sistema polític que ens ho deixa fer de tant en tant. És, doncs, temps de plans.
M’ha fet pensar en aquesta realitat que ens envolta una informació recent segons la qual l’Ajuntament de Girona contractarà una figura tècnica per elaborar el «Primer Pla Local de Seguretat». És a dir, la persona a qui s’encarregui la feina, (externa, cal suposar atesa la pràctica habitual a la Plaça del Vi) haurà de preparar i definir «les prioritats municipals en l’àmbit de la seguretat ciutadana en els pròxims anys». La regidora Silvia Aliu va dir que estava molt contenta però sense ànims de polemitzar perquè no s’hi escau en temes delicats de seguretat, em pregunto seriosament quines seran les propostes noves i a la vegada fàcilment aplicables que no siguin, és clar, les habituals dels manuals que ja circulen d’ençà que Jaume Curbet va posar ordre i seny a les aplicacions teòriques d’un sistema de seguretat democràtic i de proximitat. La Policia Municipal de Girona no disposa ja de personal especialitzat i de treballs tècnics elaborats fruit de la pròpia experiència no només en els àmbits que li són propis com en els de col·laboració i cooperació amb d’altres cossos i forces de seguretat, especialment amb els Mossos d’Esquadra? Potser no cal que el consistori es gasti diners perquè ja es poden saber d’antuvi algunes de les conclusions de l’expert en qüestió: reforçar seguretat de proximitat, patrullatge a peu pels barris, aparells tècnics, agents cívics, millores circulatòries, etc. Però n’hi ha una que és cabdal i tanmateix la clau de volta de tot plegat: : incrementar els efectius de l’actual plantilla ni que sigui pel fet que les demandes ciutadanes s’han incrementat exponencialment en aquests darrers anys. Això, però, no sembla que vagi en la línia de la política que emergeix avui de la plaça del Vi, més partidària de teories i de plans externs.
Relacionat amb les qüestions de seguretat, també s’ha anunciat la construcció de la nova seu regional dels Mossos d’Esquadra que s’instal·larà en uns terrenys de Salt amb una inversió de gairebé 30 milions d’euros que podria estar enllestida l’any 2031. Contràriament al que va afirmar la tinent d’alcalde Gemma Geis, la comissaria dels Mossos de Vista Alegre no només no es tancarà sinó que amb les noves instal·lacions de Salt es podrà millorar ja que disposarà de més espai per a les necessitats pròpies del cos. Cal recordar que aquesta comissaria es va instal·lar adequant les antigues naus de la fàbrica tèxtil Pujadas que amb el pas del temps s’hi han anat detectant mancances en funció de les necessitats creixents i, per tant, començava ser hora de millorar l’estructura interna de l’edifici i a la vegada la situació dels propis agents que allí hi estan destinats.
I com que estem en temps de plans, el consistori gironí ha anunciat l’encàrrec d’un altre pla, en aquest cas destinat a «afrontar la degradació de la muralla de la ciutat estudiant possibles usos de futur tot millorant la seva integració amb els barris de la ciutat». Tal qual. Semblen bons propòsits per aquest monument que ha patit i pateix actes de vandalisme continuat pel fet que mai s’ha arribat a tancar durant la nit com inicialment estava previst. I més darrerament també s’ha anunciat un pla per continuar i, segons diuen, acabar d’una vegada, la reforma del xalet Soler per a destinar-lo a la Casa de la Tecnologia. Temps de plans... i d’eleccions a la vista!.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detecten per primera vegada a Europa una nova plaga al Parc Natural del Montgrí
- Girona tindrà el 'parc inclusiu més gran' de la ciutat el 2027 a la zona dels Químics
- Ferran Adrià: «La dieta mediterrània està molt bé com a ‘màrqueting’, però no existeix»
- Una parella denuncia que un CAP de Salt fa en castellà les classes de preparació al part
- Cop milionari al negoci de la marihuana a la província de Girona: 28 detinguts i més de 30 immobles bloquejats
- Continua el càsting al Girona per trobar el nou entrenador
- El Girona FC és 'propietari' de Montilivi
- Quatre gironines entre les dones més influents de Catalunya segons Forbes