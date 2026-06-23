Opinió
Ábalos va ser el padrí de Pedro Sánchez
La sentència per unanimitat del Tribunal Suprem que condemna Ábalos (24), Koldo (19) i Aldama (4,5) no conté ni una sola sorpresa en les seves línies mestres. En la cita textual tal vegada més apropiada, els integrants d’aquesta organització criminal «van crear amb el seu particular ús del poder un veritable cercle perfecte de corrupció, amb estratagemes i ardits». Tret que aquest fragment no ha estat abocat en el Suprem per escrit, sinó oralment pel ministre i secretari d’organització del PSOE, quan va exercir de padrí de Pedro Sánchez en la reeixida moció de censura de 2018. Si llavors es retreia a Rajoy que «no ha tingut ni la decència política d’almenys dimitir», fins a la fiscalista Ayuso sona avui moderada en el seu interrogant, «no és suficient perquè convoquis eleccions?». Deslligar al PSOE dels delinqüents citats és missió impossible.
Van campar a pler en el si del partit, la molt dilatada expulsió no compensa una condemna total de mig segle de presó. Sánchez va procedir a una destitució camuflada al juliol de 2021, però la va corregir mitjançant la rehabilitació amb honors d’Ábalos el 2023, per a atorgar-li la presidència de la comissió d’Interior del Congrés. I aquí seguiria, de no mediar la intervenció de l’Audiència Nacional.
Despistar amb l’exempció del compliment de pena a Aldama equival a concedir a l’aconseguidor la categoria sobrehumana d’haver corromput a un partit centenari, quan només es va anticipar a altres paràsits acollits pel PSOE amb els braços oberts. L’empresari delinqüent li ha assenyalat el camí a Julito Martínez, tret que se li avanci el mateix Zapatero per a descarregar culpes i garantir-se una sentència suspesa. Si l’expresident del Govern va clausurar la legislatura amb la seva imputació, l’exministre l’ha enterrat amb una condemna que «ha deslligat una immensa indignació entre els espanyols», de nou Ábalos dixit. A diferència dels laboristes britànics, els socialistes espanyols es dirigeixen junts al precipici en companyia del seu flautista d’Hamelín.
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