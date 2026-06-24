Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Onada de calorSam MendesInstitut SilsPAUZapateroAddiccionsMundial futbol
instagramlinkedin

Opinió

Emma Riverola

Emma Riverola

Nens dolents

El maig passat, el govern suec va aprovar l’empresonament de joves de 15 a 17 anys. Després de fracassar l’intent de baixar la responsabilitat penal als 13 anys per falta de suport parlamentari, ara pretén reduir-la als 14. Mentrestant, un total de vuit presons es preparen per acollir els menors. Experts de diferents disciplines, advocats, UNICEF, Save the Children i el mateix servei penitenciari s’oposen enèrgicament a la mesura. La ciència és contundent: l’ingrés a presó de menors d’edat produeix danys severs en el seu desenvolupament i és totalment ineficaç per reduir la delinqüència. Per no parlar de l’evidència que aquests nens són tan culpables com víctimes d’abusos i amenaces de bandes. L’empresonament de menors no només genera una unànime oposició científica i assistencial, també trenca amb la tradició d’una societat que, durant dècades, s’havia enorgullit de la seva defensa dels drets de la infància i del seu enfocament humanitari de la justícia penal. De tancar presons a atapeir-les. Què és el que ha canviat?

D’una banda, les bandes estan captant nens cada vegada més joves i vulnerables perquè cometin delictes a canvi de diners. De l’altra, el discurs criminalitzador de la ultradreta està guanyant força a la societat i pressiona el govern per endinsar-se en la justícia punitiva. A més, Suècia és el país nòrdic on més està augmentant la desigualtat. El narcotràfic i el crim organitzat s’estenen per tot el país, però és als barris perifèrics amb més població migrant i índexs elevats d’atur, pobresa i falta d’expectatives on més infants i adolescents s’estan unint a les bandes.

«Superdepredadors» és el terme despectiu que es va encunyar als anys 90 als EUA. Es reservava a joves de bandes negres i els assenyalava com a criatures mancades de tota empatia i moral. En un clima de temor i rebuig, es van elevar les condemnes a menors fins a arribar a la cadena perpètua. A partir dels anys 2000, les investigacions van demostrar que el cervell humà no es desenvolupa plenament fins als 25 anys i que les conductes delictives podien superar-se. Califòrnia va voler canviar l’estratègia i va aconseguir debilitar el racisme polític apel·lant a arguments econòmics: rehabilitar seria més barat que castigar. Entre el 2000 i el 2020, el nombre de joves en presons es va reduir un 77%. El 2023, va tancar l’últim centre de detenció juvenil de l’estat. Pel camí, una generació de joves negres va ser demonitzada i tractada com a animals.

Com pot ser que ara estiguem en la mateixa situació? Quin tipus de justícia empresona infants quan ja és un fet provat l’error individual i social de la mesura? A quina edat un nen deixa de ser un nen per als qui volen convertir-lo en una criatura irrecuperable del mal? Darrere de la criminalització definitiva de menors sempre hi ha l’assenyalament de tot un col·lectiu. Si als nens negres, palestins o migrants se’ls considera no-nens, els seus pares són no-persones. Al final, material d’un sol ús. n

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents