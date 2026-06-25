Opinió
Feijóo tem un Sánchez enfonsat
A la sèrie Rafa de Netflix, el mateix Nadal reconeix que en la seva agonia va jugar partits innobles en què no podia ni caminar. No obstant, aquesta incapacitat no tranquil·litzava els rivals tremolosos, que veien al davant un monstre amb dues dècades de vigència i desconfiaven de la seva caducitat. Era una ficció solidificada per una trajectòria, que es compleix al mil·límetre al Congrés actual. Pedro Sánchez està sol fins i tot davant del seu grup, i enfonsat davant del conjunt de la cambra per culpa de la corrupció que l’ha assetjat. A l’exterior, fins i tot els traïdors Page i Felipe González semblen avui més raonables que el president legítim del Govern, a qui ja només sosté la por llegendària que suscita des de la moció de censura que li va guanyar Ábalos. El mateix Rufián acaba de destacar que ERC havia negociat el vot amb el ministre més corrupte de la democràcia.
Feijóo és el tennista amb corbata que no gosa desafiar l’ídol caigut amb pantalons pirates. El president popular amaga la seva proverbial mandra en què una moció de censura suposaria una victòria per a Sánchez.
Portant a l’extrem el seu argument, el PP tampoc s’hauria de presentar a unes eleccions generals, per si de cas els socialistes s’atrevissin a tornar-lo a derrotar. És més còmode enfangar l’acusació sobre la corrupció massiva del PSOE amb les «saunes», fins i tot en l’al·lusió personal coincideix l’antiga dreta civilitzada amb Vox, perquè Abascal també es va posar finlandès.
El director del New York Times va prohibir els articles amb l’enfocament «d’una banda..., de l’altra...». Per això l’obligació de ressaltar que el responsable polític de la situació actual és Sánchez, que també s’avergonyirà algun dia com Rafa del seu últim tram a la Moncloa. Tret que s’estigui protegint d’una imputació penal i personal, que el van intimar des de Vox fins a Bildu. La irresponsabilitat del Congrés consisteix a reposar la decisió electoral a les mans del secretari general d’un partit que es va lliurar als maneigs d’Aldama .n
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