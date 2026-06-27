Opinió
Un nou Girona FC
Qualsevol pot ser cap de premsa quan un club puja de categoria. Els patrocinadors fan cua. Els aficionats apareixen del no-res. L’equip es posa de moda. Es veuen joves pels carrers amb la samarreta del Girona.
El difícil és comunicar un descens. Renovar la motivació després d’un cop tan dur com baixar a Segona. Sí, han estat uns anys complicats per a l’afició. És cert el que diu Jordi Xargayó: el Girona ha deixat de ser atractiu. Per això resulta interessant el que està fent amb el nou camí que té al davant. Almenys pel que fa a la seva imatge. Ha apuntat directament al cor de l’equip: la identitat. A aquest «orgull gironí».
Crida l’atenció el lema escollit per a aquesta nova etapa: «Ser del Girona és només per a tossuts». No és un missatge adreçat a captar nous públics. No promet espectacle ni ven il·lusió. Tampoc intenta maquillar la realitat. Al contrari, reconeix que el club torna a Segona Divisió i que el que ve serà menys glamurós i menys visible. Ja no serà el David contra els grans equips.
És una campanya construïda al voltant d’una paraula poc habitual en el màrqueting: resistència. Vivim envoltats de missatges que prometen èxit. Tothom vol formar part del guanyador. Poques marques s’atreveixen a parlar de la derrota sense convertir-la en una èpica exagerada.
La tristesa dels aficionats apareix a les xarxes socials al costat dels elogis a la campanya, una mostra d’aquella fe cega en el teu equip que només el futbol és capaç de generar. Per a d’altres, el missatge encara no ha acabat de calar. Però ho farà. Ara és el moment de la fidelitat, quan les coses van malament. I l’afició del Girona és fidel. En aquest sentit, la frase utilitzada en la presentació de la nova samarreta és més intel·ligent del que sembla: «Tot gran repte té un punt de partida. Creure-hi».
Hi ha una dimensió pràctica que reforça el missatge. El club no es limita a demanar fidelitat; la recompensa. Rebaixa el preu dels abonaments, que inclouen els partits de Lliga i de Copa, fet que significa que assumeix una part del cop que suposa baixar de categoria.
Potser per això la resposta de l’afició ha estat, en la seva majoria, positiva. No perquè ningú estigui content de jugar a Segona. Sinó perquè la campanya transmet una cosa que escasseja en l’esport professional: sinceritat.
En els últims anys, el futbol s’ha omplert de relats sobre arribar. El Girona ara parla de començar de nou. I aquesta és una experiència molt més universal.
Benvinguda sigui la nova campanya. Benvingut sigui el nou Girona FC.
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