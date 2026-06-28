Opinió
Cuidar la mare terra
Moltes són les veus que, al llarg i ample del nostre planeta, han dit i repetit que cuidar el medi ambient i vetllar per la salut del nostre planeta Terra ja és una necessitat imperiosa i un deure de tota persona, sense distinció. No és una idea utòpica ni un tema que hagi de quedar en mans dels polítics, activistes o experts. És una responsabilitat de cadascun de nosaltres, individualment i col·lectivament, que ens ha de moure a actuar i ens ha de preocupar i ocupar. Haurem de reconduir la irracionalitat del consumisme de tot ordre, de replantejar-nos produir sense límits i de qüestionar l’obtenció de beneficis econòmics sigui com sigui i a costa del que sigui, insolidàriament.
Es tracta d’un tema de supervivència del nostre món i de la nostra humanitat, de la dignitat humana i de l’estimació per tota classe de vida del nostre entorn. El canvi climàtic, com tantes altres qüestions importants, només ens crida l’atenció quan ens afecta individualment, tot ignorant que no es tracta d’un perill llunyà ni d’una invenció catastrofista, sinó que és una realitat que s’imposa amb contundència i evidències clares: increment inusual de temperatures, sequeres desconegudes, pluges torrencials, onades de calor preocupants i ecosistemes que col·lapsen davant la mirada indiferent i incrèdula de molts, governants i ciutadans. Tots plegats hem de prendre consciència d’aquesta greu problemàtica, que no és una invenció de catastrofistes interessats, sinó una realitat preocupant que palpem i que qüestiona els nostres sistemes de vida, producció, consum i interrelacions entre el món ric i els països pobres.
Els problemes derivats de la crisi climàtica no entenen de fronteres, ni de classes socials, ni d’ideologies. Quan la natura trontolla, la vida sencera està en perill, i els primers a patir les negres perspectives i conseqüències, com sempre, seran les persones més necessitades i les comunitats humanes més vulnerables. Per acció o omissió, totes les persones som corresponsables de reconduir la preocupant situació, examinant i modificant la nostra manera de viure, la nostra relació amb la natura, el nostre consum… El nostre planeta és la nostra principal casa i els seus recursos no són inesgotables, i de la seva salut depèn la nostra supervivència i la dels que ens seguiran. Cal fer un crit col·lectiu a favor de la Terra, la vida i la nostra pobra humanitat.
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