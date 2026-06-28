Opinió
Hi viu algú de Junts, al teu carrer?
Si el teu carrer no és gaire llarg la probabilitat que hi visqui el militant d’un partit polític és baixa, perquè els nivells d’afiliació són el contrari d’espectaculars. Junts per Catalunya ha celebrat primàries per decidir el candidat a alcalde de Barcelona, i dels resultats oficials se’n dedueix que tenien dret a participar-hi poc més de nou-centes persones. En una ciutat d’1,7 milions d’habitants això equival a un 0,05% del padró, o a un de cada 2.700 habitants. Quanta gent viu al nostre carrer? I a la nostra escala?
Als Estats Units les proporcions són molt més altes, però també ho posen més fàcil. Per votar abans has de registrar-te, i quan ho fas més de la meitat dels estats pregunten si vols declarar la teva simpatia per algun partit. A les darreres convocatòries van respondre dos terços dels votants, mentre la resta es declarava independent. A la mentalitat catalana li provocaria calfreds la sola idea que un funcionari públic ens demanés la filiació política. Respondríem que què n’ha de fer i que la pregunta és inconstitucional.
Molts anys enrere s’havia discutit sobre els partits de masses i els partits de quadres. Ara, de masses, no gaires, i més que de quadres, hi ha partits de quatre. Es veu que estem molt polaritzats, però és un miratge: els quatre d’un costat i els de l’altre es tiren els plats pel cap a l’escenari i uns quants desvagats fan de claca ferotge a les xarxes mentre la resta malparlem de tots plegats. També és veritat que la misèria de l’espectacle desanima qualsevol temptació de participar-hi.
- Rule Britannia: Aquests anglesos són complicats. El nou primer ministre serà l’alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, però abans havia de ser diputat, i ho ha aconseguit en unes eleccions parcials en un districte a més de quaranta quilòmetres de la seva ciutat. És com si l’alcalde de Barcelona es presentés a unes eleccions a Vilafranca del Penedès perquè vol ser president de la Generalitat.
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