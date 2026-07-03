Opinió
Google, Waze i els Mossos a Girona
Recordo perfectament una de les primeres coses que em van ensenyar quan em vaig treure el carnet de conduir al 1991. Fer llums per avisar de la presència de la policia estava prohibit. Pur sentit comú. Un control no només serveix per multar qui corre massa; també pot detectar un conductor begut, un vehicle robat o una persona buscada per la justícia. Han passat els anys i aquell gest que podia ser punible avui és una funcionalitat integrada a Google Maps o Waze. Milers de conductors s’avisen mútuament, en temps real, de la ubicació exacta dels cossos i forces de seguretat.
Fa uns dies, el cap de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos a Girona, Joan Costa, explicava una realitat que els ha obligat a repensar completament l’estratègia. Els controls fixos han perdut eficàcia i ara han de ser dinàmics perquè, al cap de pocs minuts, les aplicacions ja n’han informat milers de conductors. La pregunta és inevitable: en aquest cas, la tecnologia a qui protegeix?
Perquè l’avís no només el rep el ciutadà que vol evitar una retenció. També el pot rebre qui transporta droga, armes o diners procedents d’un delicte; qui condueix begut o sense carnet, o fins i tot, en un escenari extrem, un terrorista o un segrestador. No crec que Google tingui aquesta voluntat. Però les tecnologies també s’han d’avaluar pels seus efectes, no només per les seves intencions. Els algoritmes no són innocents, i ho sabem, però també condicionen comportaments.
Innovar és extraordinari. Però si una funcionalitat dificulta la feina dels qui ens protegeixen, potser ha arribat el moment de revisar-la. Perquè la tecnologia hauria d’estar sempre al servei de la societat, altrament de la seva seguretat.
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