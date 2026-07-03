Opinió
Qui canvia el bolquer?
«Canviar els bolquers, banyar i alimentar els fills és responsabilitat únicament de les mares». Aquesta frase no és dels anys 50. És del 2026. És el que pensen el 82% dels homes i el 47% de les dones d’entre 18 i 25 anys. Són els resultats de l’informe Paternidades 2026. I esperin, perquè n’hi ha més.
El 65% dels joves també consideren que les coses funcionen millor quan els homes aporten el salari i les dones s’ocupen de la llar. De fet, el 43% afirmen que no se senten prou homes si no poden mantenir econòmicament la seva família. És més, el 61% creuen que els pares que es dediquen a temps complet a la cura dels seus fills no són vistos com a homes de veritat. I el mateix pensen també el 67% de les dones joves. Entre 2023 i 2026, el suport a aquests models tradicionals ha augmentat 17 punts entre elles. Disset, repeteixo.
Deien que la igualtat ja està aconseguida. Que el masclisme desapareixeria per relleu generacional. Que les noves generacions serien més igualitàries. Però la realitat és aquesta. La meitat de les mares i gairebé la meitat dels pares reconeixen que en les seves famílies hi ha una expectativa clara que siguin elles les que assumeixin el paper principal de cuidadores. Tant se val quant estudiïn, quant treballin o quant guanyin. Quan apareix una criatura o una persona gran per cuidar, es continua mirant primer la dona.
Amb aquest panorama, deixem de preguntar per què les dones escullen i assumim que la resposta és davant dels nostres ulls. Comença de la manera més natural: en les expectatives familiars, continua en els estereotips i acaba en una organització social que encara associa la criança a elles i l’aliment econòmic a ells. Com pot ser que la joventut abraci aquestes idees més antiquades, mentre homes grans es mostren més oberts a la igualtat? Com pot ser que passi això en una època de discursos d’igualtat i de campanyes institucionals?
Potser una part ha estat exposada i receptiva a un altre tipus de continguts. Continguts que no han sigut ni ridiculitzats ni desautoritzats. Difosos per uns que s’han fet d’or: «bros», gurus de la masculinitat i creadors per a adolescents. Tots amb milions de visualitzacions en els seus vídeos.
N’hi ha prou amb observar el patró d’aquests missatges i descobrir què han venut aquestes generacions: que els homes han de tornar a ser proveïdors (per ser autèntics homes) i les dones han de recuperar el seu paper de cuidadores (per ser autèntiques dones). Romantitzen el passat i reclamen un ordre natural, que és com tornar a l’Antiga Grècia o Roma però amb neons, micròfons d’alta gamma i converses disteses en pòdcasts.
Una estètica dissenyada per semblar transgressora tot i que recicli idees de fa dos mil anys. Quan una societat decideix qui ha de cuidar, qui ha de dependre econòmicament d’un altre i qui té dret a desenvolupar el seu projecte de vida, ja no parla d’amor ni de família. Està parlant de poder. I cap desigualtat neix per casualitat.
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