Opinió
Illa, el youtuber del lloguer
Sembla que ningú no ha advertit Salvador Illa que les seves aparicions amb posat de youtuber a les xarxes socials fan més vergonya que servei. Aquell vídeo en què el president explicava que sempre té a punt un kit de supervivència, pel que pugui passar, amb aigua, medicaments i conserves, no va ser suficient per fer-li veure que no ha nascut per a això. Aquesta setmana hi ha tornat, ara per explicar les bondats de l’ajut per pagar el lloguer als joves que s’ha tret de la màniga.
Un cop comprovat que no es tracta d’un gag de Polònia i que sí, que realment qui surt allà és l’autèntic Salvador Illa, aquest cop el drama ve per partida doble: que fer de youtuber no és cosa seva ja se sabia, però és que, a més, promoure una ajuda com si fos gairebé universal per als menors de 35 anys, quan en realitat molts pocs se’n podran beneficiar, frega l’insult.
«Poder emancipar-se no hauria de ser un privilegi, perquè l’habitatge és el punt de partida de tot. Des d’avui, els joves menors de 35 anys ja podeu sol·licitar els ajuts de la Generalitat al lloguer», afirma el president. El que no explica és que l’ajut està limitat per ingressos, comptant tota la unitat de convivència, o que en queden fora, per exemple, molts pisos que superen els topalls fixats: 1.000 euros a Barcelona, 750 a Girona. És a dir, una bona part del problema real.
L’administració, que és qui més hi guanya amb l’habitatge, perquè cobra del que es ven i del que es paga, ho té fàcil. Però li agrada més esprémer el ciutadà i, per postres, prendre-li el pèl. Primer li fa impossible emancipar-se. Després li grava un vídeo dient-li que l’ajudarà.
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