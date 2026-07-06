Opinió
Carta d'un lector: "Sembla que estiguin preparats per dificultar el reciclatge"
L'autor assegura que "s’ha demostrat que el sistema té mancances importants i que, en alguns casos, crea més problemes dels que resol"
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Contenidors d’escombraries
Carles Teixidor i Batlle | Girona
Els contenidors d’escombraries intel·ligents es van presentar com un pas endavant en la modernització de la recollida selectiva. Sobre el paper, la iniciativa sembla una bona idea. A la pràctica, però, s’ha demostrat que el sistema té mancances importants i que, en alguns casos, crea més problemes dels que resol.
Les avaries, els problemes d’obertura, la dependència de targetes o clauers, les dificultats que pateixen moltes persones grans són incidències massa habituals. A tot això s’hi afegeix una realitat que molts veïns coneixen bé: hi ha contenidors que sovint estan plens o fora de servei, i especialment preocupant és la situació de tres contenidors: els de paper i cartó, el d’envasos de plàstic i el de vidre, doncs provoquen més problemes que solucions, sembla que estiguin preparats per dificultar el reciclatge, a més quan estan plens o no funcionen correctament, els residus acaben dipositats al costat dels contenidors, generant una imatge de deixadesa i brutícia que perjudica el municipi i desmotiva els ciutadans que sí que volen reciclar correctament.
La tecnologia hauria de servir per facilitar la vida dels veïns i millorar els serveis públics, no per complicar-los. Si un sistema obliga els ciutadans a perdre temps, a buscar un altre contenidor o a conviure amb acumulacions de residus, és evident que alguna cosa no funciona.
L’Ajuntament hauria d’escoltar els veïns, reconèixer les deficiències del sistema i aplicar solucions efectives. Modernitzar un servei no consisteix només a instal·lar tecnologia, sinó a garantir que aquesta sigui útil, fiable, accessible i respongui a les necessitats reals de la població.
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