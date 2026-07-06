Opinió
Pla Plater: el debat que no podem ajornar
Cada decisió energètica que prenem avui marcarà el nostre territori durant els propers cinquanta anys. Precisament per això em preocupa que el debat sigui tan limitat.
Fa uns dies vaig assistir a la presentació que la Generalitat va fer als ajuntaments sobre el Pla Plater. Hi vaig assistir com a regidor de l’Ajuntament de Roses i també com a professional del sector de la pesca i la comercialització.
L’Empordà torna a aparèixer com un dels territoris on es preveu una forta implantació d’infraestructures energètiques. Després del debat del Parc Tramuntana és normal preguntar-nos quin model energètic volem.
En acabar la presentació vaig preguntar per què ningú havia parlat dels PRM (Petits Reactors Modulars). Em varen dir que sols parlaven d’eòlica Ii fotovoltaica, I la sorpresa va ser que la majoria d’assistents no sabia del que estava parlant.
No busco substituir les renovables. Defenso un model equilibrat on totes les tecnologies útils puguin ser estudiades.
Els PRM ofereixen energia estable, emissions molt baixes i sistemes de seguretat avançats. El seu principal repte continua sent la gestió dels residus.
França continua invertint en aquest camp i en la recerca sobre nous reactors. Un enginyer nuclear em comentava que en el futur una part dels materials podria tornar a aprofitar-se gràcies als avenços tecnològics. Encara és una línia de recerca, però la tecnologia avança molt ràpid.
També cal comparar els costos globals. No només la inversió inicial, sinó també el manteniment de les grans infraestructures energètiques al llarg de la seva vida útil.
El debat no hauria de ser plaques o molins. Hauria de ser quin és el millor model energètic possible per al nostre país.
La història ens ha ensenyat que la tecnologia acostuma a avançar més ràpid que els nostres prejudicis.
Ha arribat l’hora de prendre decisions. No es tracta de reinventar la roda; es tracta de fer que la roda giri en la direcció correcta.
I si demà apareix una tecnologia millor, seré el primer a defensar-la. Rectificar quan la ciència ho aconsella és una responsabilitat.
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