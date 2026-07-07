Opinió
Pere Cornellà
Menys impostos, més oportunitats
Hi ha mesures que tenen un impacte directe en la competitivitat de les empreses. Aquest any n’entra en vigor una que beneficiarà milers de pimes de les comarques gironines: les empreses de menor dimensió començaran a pagar menys en l’Impost de Societats.
Aquesta és una de les reformes fiscals més rellevants dels darrers anys i un pas important cap a una fiscalitat més justa per al teixit empresarial. És una mesura impulsada i aconseguida per Pimec, que culmina una reivindicació defensada durant anys per corregir una fiscalitat que penalitzava les empreses de menor dimensió.
La reducció progressiva del tipus impositiu per a les empreses amb una facturació inferior als 10 milions d’euros respon a una realitat que fa temps que reclamava una resposta. Les petites i mitjanes empreses no disposen dels mateixos recursos, ni de la mateixa capacitat financera o d’inversió que les grans corporacions i, per tant, tampoc no haurien de suportar la mateixa càrrega fiscal. Disposar d’un sistema tributari més ajustat a la seva realitat és essencial perquè puguin créixer, innovar i afrontar els reptes del futur amb més garanties.
Les xifres evidencien l’abast d’aquesta reforma. Segons les estimacions de l’Observatori de la Pime de Catalunya, les pimes catalanes s’estalviaran prop de 270 milions d’euros en la campanya de l’Impost de Societats corresponent a l’exercici 2025. L’impacte serà encara més important a mitjà termini, amb un estalvi acumulat de 1.162 milions d’euros fins al 2029. Uns recursos que les empreses podran destinar a invertir, innovar, digitalitzar-se, captar talent, crear ocupació i reforçar la seva competitivitat.
Per a les comarques gironines, amb un teixit empresarial divers, dinàmic i fortament arrelat al territori, aquesta reforma representa una oportunitat per consolidar projectes empresarials i afavorir noves inversions. Quan les pimes disposen de més recursos, també augmenta la seva capacitat per generar riquesa, ocupació i valor afegit al conjunt del territori.
Aquesta reforma és un pas important, però encara queda camí per recórrer. Cal continuar avançant cap a una fiscalitat que incentivi la innovació, la recerca i el desenvolupament, que afavoreixi la reinversió dels beneficis i que elimini aquells obstacles que encara dificulten el creixement de les petites i mitjanes empreses. En definitiva, necessitem un marc fiscal que estimuli el desenvolupament empresarial i reforci la competitivitat del nostre país.
Des de Pimec Girona continuarem treballant perquè la veu de les petites i mitjanes empreses gironines continuï sent escoltada allà on es prenen les decisions. La reforma de l’Impost de Societats demostra que, quan les pimes compten amb una representació forta, és possible convertir les seves necessitats en canvis legislatius que tenen un impacte real sobre la seva activitat i el seu futur.
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