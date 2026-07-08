Opinió
Catedràtic de Ciència Política (UdG)
Salvador Martí
L’estiu posa a prova els municipis
Cada estiu, milers de persones decideixen passar les vacances a la Costa Brava; les platges, el paisatge, la gastronomia i l’ambient que es respira la converteixen en el destí perfecte. Així, durant els mesos d’estiu, la població al litoral gironès multiplica per tres, quatre i fins i tot cinc. De manera sobtada, poblacions pensades per a uns pocs milers d’habitants, han de donar servei a desenes de milers de persones cada dia. Una realitat que posa a prova la capacitat per mantenir la qualitat dels serveis urbans i garantir que residents i visitants puguin conviure en les millors condicions.
Els habitants de sempre i els que només ho són durant un curt període de temps, esperen uns carrers nets, unes platges impecables, uns contenidors que no desbordin i uns espais públics cuidats. Darrere de tot això, hi ha companyies com FCC Medi Ambient, que fan possible tots aquests serveis que la ciutadania dona per fets i que són imprescindibles per al benestar col·lectiu i el bon funcionament dels municipis.
Quan el municipi dorm, quan els restaurants tanquen, les terrasses es buiden i els passejos marítims recuperen la calma, FCC Medi Ambient surt al carrer per preparar la ciutat per a l’endemà. I, a l’estiu, els reptes que això suposa s’incrementen. No només perquè augmenta la quantitat de residus que es generen –requerint dues i fins i tot tres passades de servei cada dia–, sinó també perquè les tasques de neteja i manteniment han de desenvolupar-se en unes condicions cada cop més exigents i en franges horàries molt concretes per evitar la massificació i, també, els moments del dia amb temperatures més elevades.
A aquesta realitat, s’hi afegeixen altres dificultats menys visibles, però que obliguen a adaptar constantment els serveis, com per exemple els carrers estrets dels nuclis urbans, l’elevada afluència de vianants o la concentració d’activitat comercial i de restauració. Això comporta canvis en els vehicles –que han de ser de menors dimensions–, en els recorreguts -que han de ser més curts– i en les operatives –que han de ser més freqüents–, amb l’objectiu de garantir la mateixa qualitat en el servei.
Un altre dels grans reptes és el factor humà. La captació i retenció de personal és cada cop més difícil, principalment perquè existeix una gran competència amb altres sectors, especialment l’hostaleria, i perquè les necessitats es concentren en un període de temps relativament curt, de tan sols uns mesos.
La gestió de les platges mereix una menció especial. Es tracta d’un dels principals actius de la Costa Brava i la seva conservació requereix constància. La neteja s’ha de fer de matinada i sovint s’ha de complementar amb actuacions específiques per anivellar la sorra, retirar residus o fer front a episodis puntuals, com l’arribada de meduses. L’objectiu és garantir que l’entorn estigui net, en les millors condicions de qualitat i seguretat per ser gaudit. I no oblidem la recent revetlla de Sant Joan. La platja d’any a any va incrementant el seu protagonisme per celebrar aquesta diada tan important per a tots nosaltres. I com no, el seu ús massiu fins avançada la matinada, comporta una tasca ingent de retirada de deixalles en un espai molt curt de temps de les 6 a les 10 del matí perquè la platja torni a aparèixer, una altra vegada, en un estat immillorable per als banyistes matiners com si aquí no hagués passat res.
Tot aquest esforç acostuma a passar desapercebut. I, probablement, aquest sigui el millor indicador que les coses s’estan fent bé. És la feina silenciosa, desenvolupada per companyies com FCC Medi Ambient, que contribueix a preservar la qualitat de vida dels residents, la bona experiència dels visitants i la imatge d’excel·lència que projecten els municipis de la costa de Girona.
Darrere d’uns espais públics en bon estat, hi ha una operativa complexa que s’intensifica especialment durant els mesos d’estiu. Una operativa que s’adapta a l’augment de la població sense que la ciutadania percebi una pèrdua de qualitat. Una operativa que garanteix que els residents continuïn sentint que el seu municipi està net i que els visitants el puguin gaudir en les millors condicions.
En definitiva, darrere de cada municipi que funciona, hi ha serveis essencials que ho fan possible; infraestructures invisibles, però imprescindibles que sostenen el dia a dia de les nostres ciutats i pobles.
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