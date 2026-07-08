Opinió
Mundial de futbol, despropòsit climàtic
L’actualitat econòmica mundial gira al voltant d’un monopoli radical orquestrat per la indústria militar, la IA i els centres de dades, la transició energètica, el turisme de masses i ara també el negocio esportiu del que el Mundial de Futbol 2026 serà el més gran i mercantilitzat de la història.
Tot el planeta ha entrat en el paradigma del creixement mentre que la preocupació sobre el canvi climàtic es desploma entre els joves. Paradoxalment aquest descens d’interès s’accentua també entre els habitants de les regions que patiran fenòmens extrems, com la Mediterrània. Els joves, sobretot, reben la informació que els hi subministren les xarxes socials com Tik Tok, Instagram i YouTube; un blanc predilecte d’una indústria dedicada a mentir i manipular i que col·labora amb les estructures empresarials que practiquen l’ecoblanqueig. L’exemple més espectacular el veiem amb el Mundial de futbol, un despropòsit de consumisme i malbaratament energètic. Ha estat el primer de jugar-se en tres països (Estats Units, Mèxic i Canadà), 16 estadis i 48 equips nacionals que han participat en un total de 104 partits!
La imatge del president de la Federació Internacional de Futbol, Gianni Infantino, entregant a Donald Trump un inventat «Premi FIFA de la pau» ja va revelar-nos el grau de degradació ètica i moral d’aquesta institució esportiva. Seguidament va venir la declaració de l’«etiqueta verda» en la que Infantino va presentar l’esdeveniment En realitat una fal·làcia i la consolidació del que ja s’anomena el «sportswashing» (el blanqueig de la contaminació mitjançant el macronegoci esportiu). Efectivament, un estudi realitzat per un grup d’investigadors del Scientists for Global Responsibility (SGR) denuncia que la realització del Mundial comportarà una empremta de carboni de 9 milions de tones equivalents de CO2 (similar a la circulació de 6,5 milions de cotxes durant un any). Aquesta contaminació és tres vegades més de la que va generar el Mundial de Qatar el 2022 i quatre vegades més que els Jocs Olímpics de Paris el 2024. El 88% són emissions que provenen del transport aeri derivat dels desplaçaments dels equips i dels milers d’aficionats obligats a viatjar a estadis situats en diferents estats. La cadena BBC ha calculat que un supporter anglès que seguís el seu equip fins la final haurà recorregut 23.654 quilòmetres, equivalent a més de la meitat de la volta al món.
La FIFA forma part d’aquest monopoli econòmic que ens proposa un nou paradigma basat en la «desmesura» i que supera tots els llindars climàtics. És una proposta desenvolupista que pretén consolidar el 2030 quan el Mundial l’organitzin Marroc, Portugal i Espanya. Aquesta regressió contra el canvi de les energies fòssils a les renovables es reforça amb el control de la petroliera saudita Aramco. Mitjançant el contracte d’esponsorització que ha signat amb la FIFA per 11.000 milions d’euros fins el 2034. El seu president Amin Nasser ha declarat que vol revertir aquest contracte al servei del canvi climàtic per aconseguir la neutralitat carboni el 2040. Una mentida més d’un petroestat que segueix bloquejant les Conferències del Clima, les famoses com inoperants COP, perquè no acordin canvis ràpids per substituir les energies fòssils per les energies del sol. Una altre demostració de la cobdícia de la FIFA i dels seu mandataris és haver acceptat la pressió de les grans cadenes nord-americanes per la farsa d’hidratació que s’efectua durant el partit per fer front a la calor sufocant. En realitat en cada una d’aquestes pauses s’ingressen de set a nou milions de dòlars per drets de publicitat
La dinàmica és imparable i poca cosa hi podran fer les ONG més poderoses i els grups ecologistes més organitzats. Les emocions que genera el futbol i els seus cracks mediàtics s’utilitzen per a un nou model consumista. Amb aquest Mundial s’inaugura una nova època del futbol global amb la que també haurà de navegar el nostre Barça. Veurem quins projectes prepara la nova junta de Joan Laporta i el seu equip de sostenibilitat; si es generarà una dinàmica de verdadera transició energètica en les instal·lacions i el funcionament del club o s’acabarà practicant el «sportswashing» que ha endegat la FIFA com estratègia global del negoci futbolístic.
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