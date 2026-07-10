Opinió
Confinats, però al bar fent el vermut
No entenc com, una pandèmia mundial després, la ciutadania es continua prenent a la lleugera una ordre de confinament. I és que tot i que Protecció Civil va decretar el confinament (que volia dir que tothom s’estigués quiet a casa i tanqués portes i finestres) de Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Llagostera i Santa Cristina d’Aro per l’incendi que cremava sense control a les Gavarres, l’estampa, vista des de les càmeres instal·lades en alguns municipis, era el més semblant a un dia de ple agost: platges a vessar i botigues, terrasses i restaurants plens de gom a gom.
El Govern va suplicar, gairebé de genolls, que els afortunats de l’àrea metropolitana de Barcelona que estiuegen a la Costa Brava no vinguessin per no col·lapsar les carreteres i facilitar els desplaçaments dels Bombers, però molts, per sorpresa de ningú, van preferir fer-se els suecs i carregar les maletes al cotxe. El resultat: carreteres «absolutament plenes», van lamentar alguns dels alcaldes dels municipis afectats, que per algun moment s’havien cregut que, encara que només fos per un cap de setmana, se salvarien de la invasió. I si els Bombers havien de passar, deurien pensar els de la segona residència, doncs mira, que es busquessin la vida. Mentrestant a Cap Roig, poc abans que Bryan Adams aixequés el teló del festival, encara alguns arribaven de pressa i corrents esbufegant un «és que hem trobat molta cua amb això de l’incendi». Que consti que jo no he dit res de l’entonació, s’ho han imaginat vostès.
Aquest és el món en què vivim, amics lectors. A la gent li és igual inhalar fum i les conseqüències que això pugui tenir per a la salut, prefereixen no renunciar a la copa de vi amb vistes al mar, que als rituals per a la vida sana ja hi tornaran dilluns.
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