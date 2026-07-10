Opinió
Qui vigila el mar quan es fa fosc?
Cada 16 de juliol, als pobles mariners, les barques surten engalanades i la imatge de la Mare de Déu del Carme entra al mar entre el so de les sirenes i el silenci emocionat de la gent. Per a alguns és només una tradició; per als pescadors i les seves famílies és molt més: és la presència d’una Mare que, des de fa segles, acompanya els qui s’enfronten a la incertesa de les aigües.
Abans, cada sortida podia ser l’última. Les famílies esperaven al moll amb el cor encongit, sense saber si els seus tornarien. En aquella incertesa, el nom de Maria era una pregària confiada i una esperança compartida. No allunyava totes les tempestes, però donava coratge per afrontar-les.
Avui les tempestes tenen altres noms: la soledat, la por al futur, les presses, les famílies trencades o la manca de sentit. Tots naveguem per mars sovint desconeguts i tots necessitem un port segur on descansar el cor.
Per això encara commou veure un pescador que es persigna abans de salpar, una dona que besa un escapulari gastat o una família que deixa flors al mar en record dels qui ja no hi són. Són gestos humils que cap moda no ha pogut esborrar, perquè neixen de la vida, del dolor, de la gratitud i de l’esperança.
En un món que confia gairebé exclusivament en la tècnica i en la força humana, aquestes manifestacions de fe recorden que hi ha una dimensió de la vida que no es pot calcular ni mesurar. Quan arriba el sofriment, quan la mort visita una família o quan el futur es torna incert, moltes persones tornen espontàniament a aquella pregària que havien après de petits. Descobreixen que la fe no és una fugida de la realitat, sinó una manera d’afrontar-la amb esperança.
La devoció a la Mare de Déu del Carme forma part del patrimoni espiritual dels nostres pobles. És memòria viva dels avis, dels pescadors que van desafiar el mar, de les mares que esperaven el retorn dels seus fills i dels infants que van créixer sentint que Maria també vetllava per ells. Aquesta herència no és una peça de museu; continua parlant al cor de moltes persones que, enmig de les seves lluites quotidianes, busquen una llum que no s’apagui.
La Mare de Déu del Carme no promet un mar sense tempestes. Ens recorda, simplement, que mai no naveguem sols i que sempre hi ha una llum capaç d’orientar-nos quan la foscor sembla guanyar la partida. Mentre hi hagi algú que pronunciï amb confiança el nom de Maria, el mar continuarà tenint una estrella que guiï els nostres passos cap al port de l’esperança.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- La Policia de Salt vigila amb drons les Deveses i les hortes per evitar-hi incendis