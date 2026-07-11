Opinió
Prevenir avui per viure millor demà
Jaume Heredia Quicios és gerent de la Regió Sanitària Girona
Més enllà de l’absència de malaltia, la salut és benestar físic, mental i social (OMS). La salut es construeix a partir de molts determinants, la majoria provinents del nostre entorn proper i que tenen impacte sobre el nostre cos i ment molt abans que aparegui la malaltia. Es construeix en les decisions que prenem cadascú de nosaltres diàriament: en l’alimentació que seguim, en l’activitat física que practiquem, en la qualitat de la nostra vida social, de l’entorn on decidim o podem viure i, també, en la participació activa en les accions preventives que el sistema sanitari posa al nostre abast.
La prevenció és una de les eines més eficaces de què disposem per millorar la qualitat de vida de la població i, alhora, contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari. Sabem que una alimentació equilibrada, la pràctica regular d’exercici físic, evitar el tabac i l’alcohol, mantenir relacions socials saludables o gestionar adequadament l’estrès tenen un impacte directe en la nostra salut.
Evitar que apareguin malalties o detectar-les precoçment té un impacte molt més gran que tractar-les quan ja s’han desenvolupat. Per això, és important posar en valor la cultura de la prevenció i la promoció dels hàbits saludables. En aquest sentit, les evidències científiques són clares.
Cada dia, als centres d’atenció primària de la Regió Sanitària Girona, professionals de medicina, infermeria, treball social, nutrició, fisioteràpia i altres disciplines desenvolupen una tasca sovint discreta però essencial per a la salut de la població. A través de consells, activitats grupals, tallers i intervencions comunitàries, promouen hàbits saludables, fomenten l’activitat física, ajuden a prevenir malalties cròniques i contribueixen a millorar el benestar emocional de les persones. Fa uns anys es va introduir el concepte de prescripció social i, ara també, el de prescripció esportiva.
A banda d’això els sistemes sanitaris posen a disposició una eina preventiva d’alt impacte poblacional: la vacunació, el calendari vacunal ha estat un dels majors èxits pel que fa a determinants de salut, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya manté actualitzat aquest calendari que ens protegeix davant riscos biològics evitables tant temporals com atemporals. En aquest sentit voldria destacar la campanya vacunal per protegir-nos de la grip, ja hem començat a treballar per la propera epidèmia de grip, que arribarà de forma inequívoca la propera tardor, amb més o menys virulència, però arribarà.
El Departament de Salut any rere any posa tots els esforços a fer arribar a la població aquesta eina de protecció, que lluny d’anuncis de xarlatans, és una mesura segura i eficient com s’ha demostrat en múltiples estudis científics. Tot i així, la Regió Sanitària de Girona continua a la cua quan a dosis administrades. Malgrat el treball immens dels equips d’atenció primària del territori gironí, continuem sense arribar a les taxes de vacunació desitjables. És per això que cal apel·lar a la responsabilitat individual.
La corresponsabilitat en salut significa entendre que les administracions i els professionals hem de facilitar els recursos, la informació i l’accés als programes preventius, però que cada persona té també un paper actiu en la protecció de la seva salut. No es tracta només d’una decisió individual; és una contribució al benestar col·lectiu i a una societat més saludable. Perquè prevenir avui és, sens dubte, la millor manera de viure millor demà.
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