Opinió
Temperatura equivocada
La versió onírica de la febre és pitjor que la real. Vaig somiar que tenia 39 graus i, en despertar-me, vaig trigar uns segons a esbrinar a quin costat de la frontera em trobava. La febre real eleva la temperatura del cos; la somiada, la de la realitat. Tot semblava normal en el somni i, tanmateix, alguna cosa estava desplaçada del seu lloc la distància exacta a partir de la qual el món comença a fer por. Els termòmetres d’abans tenien una autoritat que els digitals han perdut. Calia sacsejar-los perquè tornessin en si. Després, te’l posaves sota l’aixella i esperaves el veredicte mirant el sostre. El mercuri treballava a poc a poc, amb la crueltat d’un funcionari. Trenta-set i mig encara era negociable. Trenta-vuit ja implicava quedar-se al llit. A partir d’una certa xifra apareixien les persianes mig abaixades i aquella sensació que el dormitori s’havia separat de la resta de l’habitatge com una illa sanitària.
En el somni passava una cosa estranya: jo no patia per la febre, sinó pels seus efectes sobre els objectes. Les arrugues del llençol componien mapes militars. El got d’aigua adquiria un prestigi sobrenatural, com si contingués una substància filosòfica capaç de mantenir unit l’univers unes hores més. Un simple soroll de les canonades sonava com un missatge xifrat.
Quan érem petits, la febre alterava la mida de les coses. El passadís de casa em semblava interminable. La veu de la meva mare arribava des de molt lluny, encara que fos a l’habitació del costat. El cos esdevenia una mena de país estranger on un s’havia despertat sense documentació. Potser per això continuem associant la febre amb una experiència més metafísica que mèdica. Hi ha malalties que afecten un òrgan concret; la febre, en canvi, afecta la manera com el món encaixa amb si mateix. Em vaig despertar perfectament sa, però amb la sospita que el somni havia deixat dins meu un petit residu tèrmic, una febrícula mental capaç de sobreviure diverses hores durant la vigília. Hi ha dies en què vivim així: lleugerament febrils, interpretant la realitat des d’una temperatura equivocada.
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