Opinió
L'«absentisme» de les dones
Preguntem: Quantes persones han anat alguna vegada malaltes a treballar, moltes amb temor de perdre la feina? Quantes s’hi incorporen malaltes encara, amb aval de la mútua o tribunals mèdics? Amb la baixa posterior, encara en estat més greu. Dedueixo que bastants, però no hi ha estadística. Faig una altra pregunta a les dones: Quantes de nosaltres hem anat a treballar amb molèsties, marejos, nàusees, dolor, hemorràgia, còlics... amb la regla, endometriosi, embaràs o menopausa?
Qüestiono això davant la idea d’Alberto Núñez Feijóo que l’absentisme laboral és un «càncer». De penques sempre n’hi ha hagut, però no és del que parlem. Baixa mèdica no és absentisme, és incapacitat temporal. No agafen la baixa, la dona un doctor o doctora. No són vacances. És que no pots treballar. Hi ha personal que cobra menys quan està de baixa. I qui cobra el 100% és perquè empresa i sindicats ho van firmar. És un dret pactat en un procés de negociació col·lectiva.
Imaginem que Feijóo guanya les eleccions. Que prospera la seva idea, la mateixa que la de Garamendi i la patronal. Qui serien les més afectades? Espòiler: les dones. Les que pateixen la bretxa econòmica i les que sacrifiquen la seva disponibilitat. Les dones registren més processos d’incapacitat temporal per malaltia comuna. En les malalties professionals predominen els homes. Ells estan en l’estadística de l’amiant, la sílice o la construcció. Elles apareixen amb tendinitis, fibromiàlgia, lesions musculoesquelètiques, túnels carpians, sobrecàrregues i malalties derivades de cuidar cossos aliens, mentre el seu es trenca a poc a poc a poc. Aixecar pacients. Canviar bolquers. Netejar habitacions. Fregar terres. Passar milers de productes per una caixa enregistradora. Plegar productes. Fer llits. La feina invisible també lesiona. Si totes les dones es donessin de baixa de tot al mínim dolor, fora i també dins de casa, queia el món.
Després hi ha les complicacions de l’embaràs que computen, en casos, com a malaltia comuna. Com si gestar fos igual que un refredat. S’hi suma la doble jornada. L’ocupació remunerada i la no remunerada. Així que quan algú proposa endurir les baixes mèdiques, no llança una mesura neutra. Carrega més pes sobre qui ja en suporta més. Abans caldria mirar cap a un sistema sanitari de les comunitats autònomes que no redueix llistes d’espera, que no deixa temps per diagnosticar i que té centres de salut gairebé buits mentre no hi ha cites. Això sense obviar que potser moltes baixes per depressió o ansietat ni tan sols en són la causa, sinó malalties no detectades a temps. Després hi ha l’altra part de la història. Quantes baixes neixen del lloc de treball? De jornades impossibles, plantilles insuficients, mobbing, assetjament laboral o sexual? Potser s’ha de començar per reduir allò que emmalalteix.
Diuen que ningú no vol pas tornar les dones a casa, però van creant totes les condicions perquè hi acabem tornant. No cal prohibir-nos treballar. N’hi ha prou amb minvar els drets.
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