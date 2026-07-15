Opinió
Nous contenidors, problemes vells
La instal·lació dels nous contenidors s’ha presentat com una millora important per a Girona, però la realitat als carrers demostra que el problema de la neteja viària continua sense resoldre’s. Canviar els contenidors pot modernitzar la imatge del servei, però no serveix de gaire si al seu voltant s’hi continua acumulant brossa. Ara la brossa es pot llançar diàriament, però el problema persisteix. És habitual trobar bosses, cartrons i tota mena de residus fora dels contenidors. Aquesta situació provoca brutícia, males olors —sobretot aquests dies de tanta calor— i una sensació evident de deixadesa.
Darrerament, també s’ha fet més visible un altre problema: l’abandonament de mobles i objectes voluminosos al carrer. Sofàs, matalassos, cadires i electrodomèstics s’acumulen. En alguns punts, la presència de mobles abandonats és més habitual que mai. És cert que una part de la responsabilitat correspon a les persones que deixen la brossa fora de lloc o abandonen mobles sense avisar el servei de recollida. Cal més civisme i més respecte per l’espai públic. Però l’Ajuntament de Girona també ha de garantir un servei eficaç, amb una freqüència de recollida adequada, més vigilància i una resposta ràpida davant les incidències. Els nous contenidors —que, per cert, sempre estan molt bruts— no poden ser només un canvi estètic. La neteja viària necessita més recursos, una millor organització i un manteniment constant. Una ciutat neta no s’aconsegueix només instal·lant contenidors nous, sinó fent que tot el sistema de recollida de residus i neteja funcioni correctament. Ara mateix, aquesta millora encara no es veu als nostres carrers.
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