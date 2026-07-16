Opinió
Stuani, Geis i la paciència
En el darrer any, hi havia dues certeses que es donaven per descomptades a Girona. La primera, que Christian Stuani s’havia guanyat el dret a continuar jugant amb el Girona fins que ell decidís com i quan volia plegar. La segona, que Gemma Geis no podia arribar a la campanya electoral de les pròximes municipals sent la vicealcaldessa de Lluc Salellas. Avui, 17 de juliol, només s’ha fet realitat la segona. Geis diu haver perdut la paciència. Els aficionats del Girona encara n’hauran de tenir molta per veure la renovació del davanter uruguaià.
A Junts no han fet res que no hagin fet altres partits. Pura tàctica política. Ho va fer Jaume Collboni, deixant el govern d’Ada Colau quatre mesos abans de les eleccions del 2023, i ara és alcalde de Barcelona. Ara bé, Geis no és Collboni. I, manual d’estratègia a banda, la seva maniobra s’explica per dues incomoditats que van molt més enllà de l’asfaltatge de carrers o del presumpte «personalisme» de l’alcalde. D’una banda, la pressió de veure Aliança Catalana pujar i pujar a totes les enquestes a costa del votant de Junts. I de l’altra, la indefinició de Carles Puigdemont envers la seva candidatura: fa poques setmanes, un dels activistes independentistes més propers a l’expresident, Josep Campmajó, va estripar el carnet de Junts per no haver de donar suport a Geis. (Mentrestant, falten deu mesos per a les eleccions municipals i Sílvia Paneque va observant com està el pati a la plaça del Vi)
Quique Cárcel no és Gemma Geis. Però com la candidata de Junts sospira perquè Puigdemont, ja amb l’aval d’Europa a la Llei d’Amnistia, s’impliqui personalment per reforçar la seva campanya, el director tècnic del Girona espera -aquest sí, amb molta paciència- que Ferran Soriano i Pere Guardiola li permetin fer una oferta de renovació amb cara i ulls a Stuani. Una oferta que no sigui tan a la baixa que sembli que li estàs fent un favor a un davanter que, per a molts aficionats, hauria de tenir una estàtua al mig de la ciutat. (Mentrestant, falten només quatre setmanes per al primer partit de Lliga, i ahir el Girona va presentar un davanter ucraïnès, Oleksandr Pyshchur, que ha marcat dos gols a la lliga hongaresa).
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