Opinió
Domènec Espadalé, un gran amic i un gran president
Ens ha deixat Domènec Espadalé i Vergés, president de la Cambra de Comerç de Girona entre els anys 2006 i 2019, un empresari compromès amb el país i amb el teixit empresarial gironí, que va exercir la presidència amb una combinació de fermesa, generositat i visió de futur.
Va assumir la responsabilitat de liderar la Cambra en un dels períodes més complexos de la seva història recent. En plena crisi financera del 2008 i en els anys de profunda transformació institucional que van seguir, quan les cambres de comerç van haver de reinventar-se arran de l'eliminació de les quotes obligatòries a les empreses, l’any 2011, Domènec Espadalé va saber reconduir la institució amb serenor, determinació i confiança. Gràcies al seu lideratge, la Cambra va sortir reforçada, consolidant nous serveis per a les empreses, impulsant la digitalització, la internacionalització i el suport a la recuperació econòmica, alhora que enfortia la seva veu en defensa dels interessos de les comarques gironines.
La seva defensa de les infraestructures va ser constant i incansable. Des de la presidència de la Comissió d'Infraestructures del Consell General de Cambres de Catalunya, va esdevenir una de les veus més perseverants en la reivindicació de les inversions que Girona necessitava per garantir el seu desenvolupament. La seva tossuderia, exercida sempre constructivament i al servei del bé comú, va deixar una empremta profunda.
Però més enllà dels càrrecs i dels projectes, Domènec Espadalé serà recordat sobretot per la seva qualitat humana. Era un home afable, dialogant, lleial, optimista de mena i profundament respectuós amb les persones. Sabia escoltar, generar consensos i construir ponts. Per això va impulsar el Grup Impuls per Girona, una entitat única a Catalunya que reunia les tres cambres gironines i les patronals FOEG, Pimec i Fòrum Carlemany per defensar conjuntament davant de les administracions els interessos de les empreses gironines. Estimava la música clàssica i entenia que les institucions són eines al servei de la societat i de les persones que en formen part.
També va donar una lliçó de generositat institucional quan va facilitar una successió modèlica al capdavant de la Cambra, una institució amb la quan va tenir vinculació durant 40 anys. Acomiadem un gran amic i un gran president, que va contribuir decisivament a construir una Cambra més sòlida i més influent. El seu llegat perdurarà en la institució i en tots aquells que vam tenir el privilegi de compartir el camí amb ell.
En nom del Comitè Executiu, del Ple i de tots els professionals de la Cambra de Comerç de Girona, volem expressar el nostre més sentit condol a tota la seva família; principalment a la seva esposa Maria, a les seves filles Olga i Sònia, i al seu nebot, Pere Genís, que han sabut portar les regnes del Grup Minguet, l’empresa familiar centenària que va fundar l’avi d’en Domènec Espadalé i que era la nineta dels seus ulls. Domènec tenia la il·lusió d’arribar al centenari de l’empresa i ho va poder gaudir el 2022, quan vam tenir el goig i el privilegi d’entregar-li el guardó d’Establiment Històric de la Cambra que ell havia presidit amb tant d’encert. No se m’acut una millor manera de tancar el cercle virtuós d’un home que va saber excel·lir al capdavant de l’empresa i de la Cambra.
No oblidarem mai el seu llegat.
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