Opinió
La renovació de David López
El Girona FC comença a ser més una broma que un club de futbol. El desencant i el pessimisme és absolut entre els aficionats. Dos mesos després del descens, cap notícia que il·lusioni. Un sol fitxatge (Iván Morante, perquè Izan González i Pyshchur ja venien d’abans), amanit amb la garrotada que suposa la sortida de Joel Roca (ja vaig escriure que el Girona ha deixat de ser atractiu, no ho és ni pels de casa). I falta menys d’un mes per l’inici de la lliga. Al pas que anem, contra el Leganés jugaran Antal de central i la temible dupla Abel Ruiz/Pyshchur a la davantera.
L’única cosa positiva del descens era que podien haver fet cau i net d’una plantilla amb jugadors mediocres i salaris desorbitats. Però, de moment, no només no sabem què pensen fer amb Abel Ruiz, Asprilla i Van de Beek, que ja haurien de ser fora, sinó que van i renoven David López, que aquests últims anys ha sigut el jugador més car de la plantilla del Girona. Un David López que farà 37 anys el mes d’octubre, i que va passar l’última temporada pràcticament en blanc: 293 minuts jugats. Lesionat a finals d’agost, no va reaparèixer fins als dos últims partits: 13 minuts contra l’Atlètic i 77 contra l’Elx. Míchel no el feia sortir ni en el tram final per aprofitar que va bé de cap, l’única qualitat que li queda. No van veure que contra l’Elx no estava en condicions de jugar, que es va passar tota la segona part tocant-se la cuixa? David López va oferir un gran rendiment les dues primeres temporades, discret la tercera i nul la quarta. La renovació no té cap sentit.
Ara bé, coneixent Quique Cárcel, tampoc no és cap sorpresa la continuïtat de David López. Cárcel té dues debilitats: els mitges puntes i els futbolistes veterans, i si són veteraníssims, millor. Tenim els precedents de les renovacions de Bernardo i Borja García, la temporada 2023-24. El resultat va ser que Bernardo va jugar dos minuts, i se’n va anar a Colòmbia el gener i Borja García, permanentment lesionat, no va jugar cap minut, i tampoc no ho ha fet mai més amb ningú. Amb Quique Cárcel de director esportiu del Reial Madrid, Iker Casillas, Raúl González i Sergio Ramos encara formarien part de la plantilla.
L’erràtica manera de treballar del Girona aquests tres últims anys no l’he vist mai enlloc. I s’està confirmant el que ja vaig escriure setmanes enrere: cap entrenador de nivell va voler venir al Girona. Quique Álvarez, de moment, s’ho està empassant tot, fins i tot la tripleta de porters Gazzaniga/Vlad/Puig, que serà la més fluixa de la categoria, igual que l’any passat a Primera. La pregunta és: volen enfonsar el club o són una colla d’incompetents? O les dues coses alhora?
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