Opinió
Sánchez cau, però Feijóo també
Contractar un sondeig per determinar la caiguda de Pedro Sánchez és innecessari. Tanmateix, només la reiteració de les enquestes obliga a concloure que l’erosió irremeiable del PSOE comporta un procés simultani de desgast de la seva única alternativa. Només un miracle, dels religiosos, mantindrà a la Moncloa el seu actual resident. Malgrat aquesta situació propícia, Núñez Feijóo es desinfla.
Vist a l’inrevés, Sánchez es disposa a ser derrotat pel pitjor candidat imaginable. En temps de Mundial, no cal demostrar que n’hi ha prou amb el descrèdit d’un combatent per perjudicar el prestigi global de la contesa. Un cop establerta la hipòtesi que el bipartidisme torni a estancar-se, i que tampoc no es poden esperar miracles de la defallent esquerra radical, les pujades es concentren en els partits d’àmbit regional i en la ultradreta. Creix la proporció de Vox en el còctel espanyol.
Feijóo encara no ha sorprès ni una sola vegada. Confia en la inèrcia, és l’únic candidat que ha desaprofitat la primera posició entre les forces més votades en unes eleccions generals, el juliol del 2023. Els analistes més misericordiosos anteposen l’empenta de Vox a la marxa ranquejant del PP, però tampoc no es pot descartar que la decebedora exhibició del líder popular dispersi els suports entre els seus veïns. La resplendor elimina els satèl·lits.
Canviant de perspectiva, la coherència de les enquestes entre si i amb els resultats obtinguts en les quatre eleccions autonòmiques recents demostra un enfonsament consolidat del PSOE, juntament amb la insignificança de l’esquerra. El panorama consolida sobretot l’extrema dificultat de revertir la situació. La coartada esgrimida des del període de reflexió del 2024 consisteix en el fet que Sánchez frenava heroicament l’arribada de la ultradreta al poder. Ara mateix, els socialistes estan inflant l’amenaça que constituïa l’única excusa per a la seva continuïtat. Vegin els resultats de les exministres Pilar Alegría i María Jesús Montero. Trenta nous investigats en una setmana també hi ajuden.
En l’últim festí federal del seu partit, Sánchez es va felicitar sense cap mena de rubor per les suposades mesures implantades per frenar la corrupció. El lawfare queda desmentit per la mandra intrínseca de la gran burocràcia però, en cas d’admetre una campanya reaccionària dels funcionaris d’elit, el PSOE els ha simplificat la feina. Com a mínim, Ferraz ha implantat una pèssima política de recursos humans. El líder socialista crea el brou de cultiu idoni perquè floreixi l’ectoplasma PP/Vox, incloses les joies milionàries de Zapatero. Tot seguit, l’enverinador s’erigeix en paladí per desactivar els monstres que ha creat.
No s’acomiada un entrenador només perquè l’equip va malament, sinó per evitar que la situació empitjori. Sánchez ha dissenyat una arquitectura en què cap responsabilitat política exigiria una resposta radical per part seva, i encara menys un sacrifici. Si Vox desaparegués, una proposta més improbable que la caiguda del bipartidisme, el president del Govern es limitaria a afirmar que el PP és tan amenaçador com l’antiga extrema dreta, atès que se l’ha empassada.
Resulta inversemblant que Vox desaparegui amb Feijóo al costat, és el veí ideal. No s’ha examinat amb prou intensitat el pes de la mandra en la política espanyola contemporània. Ni el president del PP ni Abascal mostren l’empenta imprescindible per forçar un relleu, tampoc quan exigeixen l’avançament electoral. El líder de la ultradreta ni tan sols esgota el temps previst en les seves intervencions al Congrés per insultar Sánchez. Davant de l’exemplar stakhanovisme sobrevingut de les instàncies policials, fiscals i judicials, els hipotètics beneficiaris d’una ensulsiada del Govern estan més concentrats a gaudir d’unes vacances reparadores.
A Feijóo li fa por Sánchez, és una fòbia unipersonal. Per això, Miguel Tellado no celebra el triomf a les andaluses exigint la mateixa nit del diumenge electoral un avançament electoral, sinó reclamant la dimissió del president del Govern. El PP necessita subcontractar la tasca de desfer-se de l’actual inquilí de la Moncloa. Aquesta debilitat intrínseca de la dreta és percebuda per un electorat educat en la saviesa de les multituds, i alimenta la desconfiança col·lectiva.
La por de Sánchez ha vetat la detonació d’una moció de censura. Es conclou per endavant que la victòria numèrica és impossible, i Feijóo declara que no vol aportar «una pilota d’oxigen» al polític que l’atemoreix. En realitat, la victòria de la dreta estava pràcticament garantida. El PP no assoliria el llindar de la majoria absoluta de 176 diputats que requereix la impugnació efectiva de l’Executiu, només materialitzada per l’actual president el 2018. Tanmateix, podria garantir-se una majoria insuficient però que deixaria el PSOE despullat.
La legislatura més estranya de la democràcia s’ha inundat d’evidències no materialitzades. Malgrat tot, Feijóo haurà de resignar-se que un dia es veurà obligat a enfrontar-se a Sánchez. I l’endemà, haurà d’unir-se en sagrades núpcies amb Abascal.
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