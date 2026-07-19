Opinió
La tècnica i el cor
De la cerimònia de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, em van impressionar la interpretació de la música de Daniel López Pradas i les imatges espectaculars, però també la frase d’Antoni Gaudí: «primer l’amor, després la tècnica» projectada al cel. Ara bé, a la recent encíclica Magnífica humanitat de Lleó XIV, on reflexiona sobre l’impacte de la Intel·ligència Artificial a la nostra societat, hi podem llegir una frase que transmet un missatge prou semblant: «fer que la tècnica creixi sense que es replegui el cor.» El text de Lleó XIV proclama i reivindica la dignitat humana, que considera universal i inalienable, i hi defensa la llibertat, la responsabilitat, la cooperació, també entre generacions, la solidaritat,... S’hi recolza en la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 i convida a la recerca del bé comú, des d’un principi de subsidiarietat, perquè tothom s’hi senti compromès i implicat, començant per les persones, les famílies i la societat civil organitzada. Lleó XIV hi expressa la seva preocupació perquè un ús inadequat i mancat d’ètica de les tecnologies pugui afavorir noves formes d’esclavitud. Hi afirma: «Les innovacions tecnològiques -inclosa la intel·ligència artificial- no són neutrals; poden augmentar la participació i la justícia, o ampliar-ne les desigualtats, el control i l’exclusió.» Ens adverteix del risc «que la humanitat sigui víctima de les seves conquestes», davant del fet que «el control de les plataformes, les infraestructures, les dades i la capacitat de càlcul no és prerrogativa dels estats, sinó de grans actors econòmics». I hi afegeix: «quan un poder de tal magnitud es concentra en poques mans, tendeix a fer-se opac i a eludir el control públic.» La Intel·ligència Artificial pot ser una ajuda valuosa, però cal fer-ne un ús prudent i establir mecanismes de control per esquivar la temptació que esdevingui un instrument al servei fonamentalment dels més poderosos i actuï com un nou colonialisme depredador. Lleó XIV ens parla d’impedir que la Intel·ligència Artificial s’utilitzi per al control social «que la recopilació massiva de dades i l’ús de sistemes algorítmics fan possible» o com una arma. Necessitem preservar i enfortir el que ens fa humans, amb sensibilitat, esperit crític i consciència de finitud. Lleó XIV argumenta que «la recerca de la veritat és un element essencial per a la democràcia», alerta davant de l’omnipresència dels mitjans digitals perquè «genera una cultura de la immediatesa i la sobreestimulació, que alimenta el cansament, l’avorriment i l’apatia davant de l’esforç que suposa buscar la veritat», i afirma: «L’escola és el lloc on les noves generacions poden aprendre a buscar i a estimar la veritat.» Però Lleó XIV posa, a més, l’accent dins l’encíclica en el valor del diàleg, la superació de la teoria de la «guerra justa» i inevitable, i la denúncia de l’alarmant cursa armamentista en què ens hem instal·lat.
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