Opinió
El Banc dels Aliments de Girona
És cert que hi ha qüestions preocupants -moltes i en àmbits diversos- arreu del món que ens causen un profund desassossec i neguit. Ara bé, també ho és que, sigui on sigui on es desenvolupi la nostra existència, la vida ens ofereix, diàriament, actituds, compromisos, gestos, realitats, situacions... admirables -no sempre prou visibles-, que ens espongen el cor i ens ajuden a mirar el futur amb confiança i optimisme.
Hi hem pensat, en llegir Breu història del Banc dels Aliments de les comarques de Girona (1988-2023), del qual ha tingut cura Frederic Gómez Pardo, membre fundador d’aquesta entitat, vicepresident (1988-2012), president (2012-2022)...
El llibre ressegueix la història viva de la fundació al llarg d’aquests primers 35 anys d’existència i visualitza la tasca immensa duta a terme gràcies a l’esforç ingent de moltes persones. Les gràfiques reproduïdes en donen testimoni. Tot plegat impressiona de debò: quants d’equips constituïts, quantes gestions realitzades, quants de voluntaris mobilitzats, quantes aportacions generoses, quants de quilos de menjar recollits, quantes entitats i persones beneficiàries...
En el pròleg, l’actual presidenta, Carme Casacuberta, ja ens avança el que trobarem en el volum: «Aquest llibre, que narra els primers passos i el creixement del Banc d’Aliments de Girona, es basa en els records i l’experiència d’en Frederic, com també en les actes de les assemblees, les memòries anuals i altres fonts documentals. La seva història no és només la d’una institució, sinó també la d’un compromís amb els valors humans més essencials.»
Tres dades molt concretes relacionades amb l’entitat: el Banc dels Aliments de Girona, fundat l’any 1988, fou el segon que es creà a Catalunya (el primer fou el de Barcelona); els dos objectius principals són la lluita contra la fam i contra el malbaratament alimentari i, finalment, la tercera: l’entitat mai no reparteix aliments directament a les famílies beneficiàries, sinó que ho fa al centenar d’entitats benèfiques amb què té relació que atenen necessitats alimentàries.
Heus ací dues de les dates de la cronologia que hem subratllat: el 2010 es realitza per primera vegada el Gran Recapte dels bancs d’aliments. I el 2020, malgrat la pandèmia, el banc no va deixar de funcionar ni de repartir aliments en cap moment.
Tant de bo es complís el desig expressat per moltes persones vinculades amb el Banc: tancar per falta de clients.
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