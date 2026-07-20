Opinió
Qui són els Estats Units per a tu
Fa més temps que vivim als EUA que a la Terra; qualsevol ciutadà occidental acumula almenys 250 anys d’edat nord-americana. Aquesta relació interpersonal només pot respondre a la pregunta: qui són els Estats Units per a tu? Bob Dylan abans que ningú, i fins i tot els seus epígons, com Bruce Springsteen, han perdut l’esprit. Groucho Marx, en una disputa ferotge pel número u, amb la versió drogoaddicta de Lenny Bruce, que avui es bifurca en Bill Maher o Jon Stewart. Tots ells superats per David Letterman, però sense cap menció, ni tan sols pietosa, a Jay Leno. Llegir Gore Vidal, que va predir l’imperi, el partit únic amb dues branques i que cap escriptor no tornaria a ser famós. Només Aaron Sorkin se li pot acostar entre els actuals: El ala oeste de la Casa Blanca continua sent la millor sèrie de televisió de la història.
Passant a les persones, Snoopy, un filòsof del segle XX a l’altura de Bobby Fischer, a qui vaig veure jugar. La línia clara de Roy Lichtenstein i els seus punts. Ben Bradlee s’hi incorpora massa tard, com a embrió de tots els encerts, errors i terrors del periodisme actual. El seu cunyat i col·lega John Kennedy, un carisma que només Obama va arribar a acariciar. Ava Gardner, però no Marilyn; la intel·ligència corpòria de Margot Robbie. L’ultraconservador Saul Bellow, la ultrarevolucionària «Hanoi Jane» Fonda, l’algonquina Dorothy Parker i la crítica Pauline Kael.
Charles Manson com el Satanàs que no va assassinar ningú, i Robert Oppenheimer com el déu de la saviesa que va matar més gent d’un sol cop, en un rècord mai igualat. Richard Feynman, perquè ho va entendre tot amb humor. Al Pacino a Tarde de perros o Un domingo cualquiera; la ingènua prepotència a mort de Paul Newman i Robert Redford a Dos hombres y un destino, només igualats per Brad Pitt a Érase una vez en... Hollywood. Allà ens vam rendir a Margaret Qualley. Ningú no ha (d)escrit els EUA com John Dos Passos, amb l’epíleg de Tom Wolfe.
Elabori la seva pròpia llista, però segur que coincidirem que els Estats Units han estat l’espectacle més gran del món.
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