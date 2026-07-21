Opinió
L’Odissea
De La Odisea es poden dir moltes coses, però n’hi ha dues que són fonamentals abans d’entrar en matèria: té molt mèrit aconseguir que l’obra d’Homer sigui objecte de conversa pública en ple 2026, i només per això s’hauria d’estar eternament agraït a Christopher Nolan, i que no es pot exigir un suposat «rigor històric» a l’adaptació d’un text que, en essència, és un relat simbòlic i sobrenatural que, com tots els motlles, ha de ser d’obligatòria reinvenció si vol parlar de l’aquí i l’ara. Perquè exactament és el que fa Nolan amb la seva apassionant relectura d’Homer, agafar-ne el centre de gravetat -el viatge- i alguns episodis per construir una faula sobre les derives del present. Aquesta és la naturalesa dels clàssics, haver estat capaços de predir-nos i, a la vegada, alimentar les mirades dels seus hereus. El cineasta ho ha entès molt bé i actua en conseqüència. La Odisea respecta el cos argumental -el retorn, l’espera, els pretendents-, reinterpreta els seus reptes -el ciclop, les sirenes, Circe- i acaba reflexionant sobre el sentit de la llar en un món, el nostre, que tendeix a l’autodestrucció. Hi ha qui s’ha endut les mans al cap, però convertir Odisseu en una variant d’Oppenheimer, l’home que genera horror i després n’és víctima, té tot el sentit en uns temps en què ens lamentem per la violència mentre no fem res per aturar-la. Però és que a més el film de Nolan és una il·lustració molt personal, apassionada i colpidora dels episodis més icònics del text. S’ha de ser molt bo, i Nolan ho és, perquè Polifem et posi els pèls de punta, perquè les sirenes resultin tant distants com creïbles i perquè cada immersió en un paratge desconegut t’encongeixi el cor. És, ras i curt, una experiència extraordinària, un retorn, mai millor dit, a les emocions que només pot transmetre una sala de cinema. Com en tota obra magna, en els petits detalls descobreix la seva grandesa: només cal veure, en aquest sentit, com està presentada i resolta la història del gos Argos. I quin repartiment, començant per un Matt Damon en el millor paper de la seva carrera.
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