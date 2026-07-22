Opinió
La cara oculta del Mundial 2026
Celebracions al carrer, cares de felicitat; però aquesta és la realitat?
Espanya s'ha coronat com a líder mundial en el món del futbol per segona vegada després de 16 anys; enhorabona! Durant els partits molts es tanquen a casa, als bars o a les places per veure el futbol. En el transcurs d'aquells 90 minuts més pròrrogues, les ciutats i els pobles aprofiten per aconseguir el silenci que durant tot l'any no tenen. Carrers deserts i silenci absolut. Això s'agraeix i molt quan vius en una ciutat. A més, es redueix la contaminació acústica i mediambiental de forma dràstica.
La pregunta apareix després: i això no es podria fer durant tot l'any? Períodes on no s'utilitzessin els vehicles, on només s'escoltessin els grills a la nit, etc. Sembla un somni, però si durant els partits de futbol del Mundial es fa perquè no es pot fer durant diversos episodis de l'any? Així aconseguirem frenar "una mica" la petjada ecològica que estem deixant, perquè si no ho sabeu el mes de juny d'aquest any, segons les dades recollides per Earth Overshoot Dayja i altres organitzacions ambientals hem consumit tots els recursos naturals que haurien d'haver estat per tot el 2026. Així doncs, Espanya consumeix molt més del que té i això no es nota en el dia a dia, però arribarà un punt en què això esclatarà.
I el que més em toca la moral, per dir-ho així, no és que la gent surti a celebrar la victòria del Mundial, sinó que, com pot ser que la gent paralitzi el país pel futbol i no pel que realment importa? L'habitatge és un dret i no el tenim garantit si no som milionaris o ens embarguem fins a dalt, la delinqüència ha pujat moltíssim a Espanya en els últims temps, cada vegada hi ha més pobresa, persones grans desnonades, una educació sense recursos i una sanitat que moltes vegades fa pena.
Així doncs, què hem de fer? Seguir celebrant gols i victòries del nostre equip o sortir als carrers a reclamar els que ens pertany? Una vida digna, sense massificacions extremes, destrucció del nostre ecosistema, un sistema públic sense llistes d'espera, una oferta laboral digne de les persones que estudien i es trenquen les banyes per millorar la societat.
Ostres, tu! Toca fer canvis ja! I el futbol està molt bé i a mi m'agrada, però no n'obtinc cap benefici. Si la societat espanyola estigues en condicions, segur que també sortirà a celebrar-ho, però si les condicions a Catalunya també fossin diferents. Lluitem per un estat de benestar com cal i el futbol que sigui el nostre hobby, clar que sí! Felicitats, Espanya!
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